10 Marzo 2019 03:10:00

Coahuila en el top ten

COAHUILA SE ENCUENTRA EN EL Top 5 de los estados más atractivos a la inversión, los factores que influyen son varios. EL PACTO COAHUILA firmado por parte del Gobernador Miguel Ángel Riquelme, con trabajadores, empresarios y alcaldes, muestra certeza a inversionistas y fortalece la inversión.



SEGURIDAD, ESTE PUNTO ES EL factor número uno y principal, para que una empresa, familia o turista decida sobre un destino, los indicadores en materia de seguridad en Coahuila son muy positivos.



URBANISMO, NUESTRO ESTADO SE ENCUENTRA entre los mejor urbanizados en México, los cordones de miseria son pocos y se trabaja en ellos para erradicar los problemas de limpieza, educación, seguridad y servicios de esas colonias que fueron pobladas sin urbanismo.



CUANDO EL GOBERNADOR ENTREGÓ A Múzquiz la denominación de Pueblo Mágico, se comprometió a invertir fuertemente en su desarrollo, esta semana estuvo ahí arrancando 6 obras, igual en Sabinas y Nueva Rosita.



TECNOLOGÍA, COAHUILA CUENTA CON ALTOS estándares en servicios tecnológicos, tanto públicos como privados, no se puede ser un estado de primera con tecnología de cuarto nivel.



ESPARCIMIENTO, EL TEMA ES IMPORTANTE no sólo para quienes nos visitan, también para las familias que migran al Estado, quien no cuida el dónde y cómo disfrutarán el tiempo libre con la familia.



EDUCACIÓN, UN ESTADO O CIUDAD que no cuente con un buen nivel educativo o instalaciones adecuadas está conectada al fracaso, hoy los 38 municipios de Coahuila, tienen al menos instalaciones para una carrera técnica.



ALFREDO PAREDES NO SE QUEDÓ atrás y en conjunto con el equipo Acereros, organizaron el Ryb Eye Fest Monclova 2019, este se llevará a cabo el 17 marzo en las instalaciones del Estadio de Beisbol.



PAREDES NO SE CONFORMÓ CON un simple Festival y entre mi amigo Chuy Riojas y un parrillero profesional van a asar una res de 350 kilos entera, sería la primera vez que veo en vivo cómo asan al estilo vikingo un animal de ese tamaño.



EL MUNÍCIPE DE MONCLOVA, NO se ve quién le vaya haciendo sobra para una diputación, el grado de aceptación social es muy alto y no creo que baje.



ESTA PRÓXIMO EL TIANGUIS TURÍSTICO y Coahuila se prepara para mostrar toda su fortaleza, ya deberá llevar todo listo para ofertar el Centro de Convenciones, quienes nos dedicamos a esto sabemos que el piso de exposición o fechas para congresos y convenciones se hace con al menos un año antes.



IGUALMENTE LA VENTA DE LAS ciudades del interior y Pueblos Mágicos es importante. Muestra sin venta no es negocio y de nada sirve una gran delegación, si no traen portafolio, negocio hay, lo que escasea son vendedores profesionales.



100 DÍAS CUMPLE EL GOBIERNO Federal y la aceptación hacia el presidente de la República no baja, el pueblo aún tiene esperanza y aunque firme no ha habido nada, la sociedad aún espera las promesas por cumplir.



LAS PROMESAS DE CAMPAÑA FUERON tantas que si se cumple el 25% estamos del otro lado, lo que es un hecho es que la esperanza muere al último.



LOS QUE DE PLANO NO dan pie con bola, como dice el pueblo son el gabinete presidencial y gran mayoría de diputados y senadores, el grado de incultura e incapacidad cada día es más patente.



HABREMOS DE RECONOCER QUE EL proyecto de AMLO para ganar la presidencia era hacer lo necesario a cualquier costo, ello incluía involucrar a quien fuera, lo importante era, como dice mi amigo Álvaro Sandoval, el número de votos, compromiso y lealtad, aunque no supiera leer o escribir, ese tema sobre la marcha se corrige.



LO MALO DEL CUENTO HA sido la curva de aprendizaje, ha costado al país millones de dólares, las pifias y malas decisiones van de una en una, pero todos los días, para cuando aprendan esperamos no tengan al país en bancarrota.



EL OSO EN PALACIO NACIONAL fue para una supuesta reportera que en lugar de hacer una pregunta interesante o relacionada con el gobierno, le aventó el anzuelo y pregunto que si usaba una cámara hiperbáricam porque se veía muy joven y fuerte, a esa pobre sólo le faltó preguntar si no era pariente de Dorian Gray.



EL INTERCAMBIO DE DIMES Y diretes entre la Diputada Melba Farías y el delegado Reyes Flores, mostró a la Melba que todos conocemos, la líder de los Comerciantes nunca se ha quedado callada y tampoco es de las que baja la guardia, si ya la conocen para que la hacen enojar.



MELBA NO LE DEBE POLÍTICAMENTE hablando nada a nadie, al contrario muchos políticos le deben el estar donde están, directa y firme como siempre, porque habría de callarse por un Delegado.



ESTA SEMANA ARDIÓ EL SENADO con el tema del aborto, cualquier espacio causa polémica, derecho a la vida, por supuesto, derecho a decidir sobre tu cuerpo también, criminalizar a una mujer que no quiere ser madre? Impensable!



EN ESTE TEMA NO PUEDE existir el equilibrio y llegar a un punto medio, es una situación difícil para la sociedad, no estoy a favor del aborto, pero tampoco en criminalizar a una mujer.