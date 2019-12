07 Diciembre 2019 04:10:00

Coahuila y Texas contra el terrorismo

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, Gerardo Márquez, sigue con buenos resultados en las indagatorias y operativos por el tema Villa Unión…



Los últimos dos días los oficiales de la Fiscalía lograron detener a 26 halcones o facilitadores delictivos quienes se presume están involucrados en esto de dar información a quien no deben o de alertar sobre operativos policiacos…



POR LO PRONTO SON YA muchos los detenidos y más los 10 que se encuentran ya bajo proceso lo que habla de que la fuerza del estado se muestra de manera permanente y sobre todo con resultados…



EL FISCAL HA ESTADO PEGADO, sin titubear y sin descanso e incuso se ha traído de allá de Saltillo a sus colaboradores para que ellos supervisen también todo el trabajo que se realiza antes de la consignación ante un juez de procesos…



ADEMÁS HA TENIDO UN dialogo cercano con el Poder Judicial para que no haya detalles o dudas en las consignaciones y que eso pudiera facilitar la liberación de los presuntos responsables cuando haya elementos contundentes…



III

NO TODO ES MALO en el tema del turismo cinegético, pues precisamente esta semana posterior a los hechos de Villa Unión cazadores tanto de Coahuila como de Texas han logrado sendos trofeos en ejemplares de venado cola blanca que son récord…



UNO DE ELLOS ES EL propio expresidente de la Canacintra de Piedras Negras y director general de una importante empresa de concreto, Jorge González, quien esta semana logró un ejemplar cuyo puntaje es histórico…



PRECISAMENTE ESO OCURRIO, según comentan los que saben, en el rancho Las Cuevas, uno de los UMAS o ranchos cinegéticos que precisamente está cercano a esta ruta de escape de todo el asunto de Villa Unión…



OTRO EXCELENTE EJEMPLAR FUE obtenido en el rancho Tres Hermanos también acá en la zona norte de Coahuila pegado a Nuevo León y Tamaulipas, donde un empresario importante de Saltillo obtuvo otro venado de excelente cornamenta y mejor puntaje…



POR ESO DECIMOS, NO todo es pesimismo pues Coahuila es pese a lo sucedido, que fue atendido con fortaleza pro el estado, hay buenas noticias adicionales y después de eso…



III

DONDE ANDAN PREOCUPADOS ES en el aeropuerto de Piedras Negras-Nava pues el llamado Circo del Horror se le ocurrió instalarse a un costado del aeropuerto, precisamente a pocos metros de donde es la ruta de llegada de los aviones que usan este puerto aéreo internacional…



HABRÁ QUe VER QUÉ dicen las autoridades de Protección Civil municipal y del estado quienes revisarán la situación pues aunque puedan decir que bajaron la altura de las torres para sus carpas, la realidad es que puede provocar que estas instalaciones causen interferencia y hasta algún riesgo…



EN VERDAD QUE FUERON OCURRENTES los del Circo del Horror al instalarse en ese lugar cuando bien podrían haber usado otro predio más hacia la parte de las chatarreras donde no causara ningún contratiempo…



VEREMOS SI NO HAY QUEJAS de los pilotos privados y de Aeromar cuando vean al descender mañana estas torres ahí a un costado de la pista, como ya ha ocurrido en el pasado con algunas torres de telefonía celular que obligaron a alejar de esa zona y también cuando el municipio pretendió instalar lámparas de alumbrado público y las debieron quitar de ese tramo cercano al entronque a la carretera 2 Ribereña…



NO DUDEN QUE HOY el comandante Francisco Contreras Obregón revise qué sucede con el Circo del Horror que de forma irresponsable se instaló donde no debía…



III

EL SHERIFF DEL CONDADO DE Maverick mantiene las excelentes relaciones para que se gestione de forma permanente la entrega de equipo antiterrorista para que Coahuila a través de la Fiscalía esté preparada para este tipo de incidentes..



ESTA GESTIÓN INICIó EN el primer trimestre del año y avanza de forma muy positiva y tendrá sus resultados en breve y será de gran ayuda para Coahuila…



TOM SCHMERBER Y AUTORIDADES de Laredo así como de la Fiscalía y también el alcalde Claudio Bres incluso ya han acudido a la zona del Valle y a San Antonio para revisar el equipo disponible que sin duda aportará mucha más infraestructura a lo que Coahuila tiene contra la delincuencia…