07 Diciembre 2019 04:09:00

Coahuila

En el Segundo informe del Gobierno de Coahuila, considero que los resultados arrojan que ha habido avances en determinados rubros. Sin embargo, no podemos dejar de ver que sigue habiendo temas torales que si no se resuelven o dan signos de solvencia podrían no permitir el verdadero desarrollo de nuestra entidad. Por ejemplo, entre esos grandes temas pendientes, está el alarmante aumento de feminicidios, o el desempleo, cuyas cifras en ambos temas se han disparado en Coahuila, o la falta de servicios, marginación y pobreza y por supuesto, procuración de justicia.



Por supuesto que es importante decirlo con responsabilidad y objetividad, los grandes problemas que nos aquejan como coahuilenses deben resolverse con sobriedad, pero también de manera enérgica y tajante.



Es cierto, en Coahuila existe paz laboral, por ejemplo –poco se valora, porque la tenemos–, pero las estadísticas del INEGI nos demuestran que, efectivamente, si bien ha habido recuperación en inversión, en gran medida gracias también a los esfuerzos de algunos alcaldes de generar las condiciones propicias para la inversión, en el estado el porcentaje de desempleo aumentó respecto a los años anteriores inmediatos.



Quienes somos oposición en el Congreso de Coahuila, es cierto, no podemos hacer señalamientos con víscera y estar en contra de todo y a favor de nada, pero sí podemos señalar aquellas necesidades y exigir con información siempre puntual, criticar en lo que se está mal y presentar soluciones.



Esto generará la percepción y la práctica de ser una aposición responsable que demuestre que la finalidad va más allá de denostar, que la finalidad hoy en momentos difíciles para el país es la de reconstruir Coahuila y dejar atrás la era gris que significaron los Moreira Bros. Donde no había pluralidad ni apertura. En resumen, un Estado al que le falta aún, que debe darle vuelta a la página, atacar el toro por los cuernos, pero sobre todo un Gobierno estatal que deje un claro precedente y contundente en el combate a la corrupción, un Coahuila que por culpa de esa megadeuda hoy hay un Gobierno que maniobra con menos inversión pública productiva, menos inversión en sector salud y algunos otros rubros que no son menos importantes.



Ojalá para bien del estado, perdure la pluralidad de las ideas, de la representación partidista en el Congreso y la responsabilidad parlamentaria, de no suceder así en los resultados de los próximos procesos electorales, sería sin duda un terrible retroceso.