29 Febrero 2020 04:10:00

Cobro a lo chino

Verdades a medias en ese amarre económico entre Villacero de Julio Villlarreal y AHMSA, de Alonso Ancira.



Es cierto que hay una alianza entre ambas empresas, pero también es cierto que los regios se están cobrando a lo chino.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero en los últimos días debieron entrar a las arcas de AHMSA unos 8 millones de dólares.



Ese dinero corresponde al pago anticipado por la producción de acero.



No es el primer anticipo que les da Villacero, han sido tantos que la deuda que tiene AHMSA con Villarreal se puede contar por varios cientos de millones de dólares.



Esa supuesta alianza entre las empresas que no es nada más que el cobro de Villacero a los muchos préstamos que han hecho a Alonso, tiene emproblemadas las finanzas de la acerera.



Algo debe estar pasando, los número no cuadran.



Tan es así que hoy amanecieron trabajando todo el departamento administrativo de Altos Hornos de México.



ENCERRONA



Florencio Siller tuvo que cambiar la sede de la encerrona con Manolo Jiménez, porque filtraron el lugar donde se reunirían.



Se fueron a una quinta ubicada por el libramiento Salinas de Gortari y muy selectos los invitados.



A todos los presentes les retiraron el teléfono celular antes de entrar y sentenciados de que no deberían divulgar lo platicado en la encerrona.



Pero no fue sólo en la ciudad del riel donde se dejó ver el alcalde de Saltillo.



También vieron a Manolo por Castaños, donde fue atendido por el mismo alcalde Enrique Soto y Rolando González.



El saltillense está tejiendo fino para lo que viene y no es la diputación federal porque esa ya la tiene amarrada.



A FUERZA



A chaleco quieren meter en Ciudad Frontera a Gerardo Oyervides.



Se habla de negocios que traen entre manos el alcalde Florencio Siller y el empresario.



Primero quisieron meter a Oyervides como candidato a diputado local, después como suplente y se le hizo poca cosa.



Ahora Florencio ya lo empieza a mover para que sea el próximo candidato a la alcaldía.



El empresario fue recibido como la mejor carta que puede tener la CNOP, entró por la puerta grande, lo recibió el mismo líder estatal Marcos Cantú.



A Oyervides ya lo empiezan a ver con recelo porque hasta lugar en el presídium le dieron.



QUEDA CASTRO



Cómo le habíamos adelantado, José Luis Castro será el candidato del PAN en Ciudad Frontera y lleva como compañero a Óscar Castañeda.



Lo de Guadalupe Alvarado quedó en una llamarada de petate, alguna negociación que traía entre manos.



No hubo más registros para el Distrito VI.



Castro tendrá que nadar contra corriente, no la tiene nada fácil a pesar de que cuenta con el apoyo de la dirigencia estatal.



PENDIENTE



Sigue siendo un misterio el nombre de la suplente de Guadalupe Oyervides.



En los pasillos del PRI comentan que lo mejor es que sea alguien de Monclova para asegurar el triunfo.



Que de nada serviría meter a la fórmula a alguien de Allende, por ejemplo, porque es un municipio muy complicado para que el tricolor lo gane.



Como dijo Lupita, los mismos ingredientes no hacen una buena comida.



Alberto Medina en su momento llevó como suplente a un priísta de Allende y el resultado ya lo conocemos.