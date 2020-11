26 Noviembre 2020 04:10:00

Coca Cola y la crisis del agua en 5 Manantiales

Si por muchos meses la planta Coca Cola de Piedras Negras evadió las mediciones correctas de sus descargas que debería de pagar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, con los nubarrones que se avecinan por el tema del agua en esta región de Coahuila y del cual Conagua ya revisa a todos a detalle, no dudamos que pudiera incluso detectar las mediciones correctas de extracción, lo que realmente chupa la planta de la carretera 57, para producir la bebida gaseosa y sus productos secundarios…



Recordemos que la planta Coca Cola fue requerida al inicio de la administración municipal actual de Piedras Negras, a través del área jurídica de Simas, por el hecho de que casualmente los medidores de descarga de agua de desecho no funcionaron por años y la empresa pretendía pagar con una “iguala” mediante un cheque que entregó en la última semana del último mes en la gestión del anterior gerente Arturo Garza…



Pero al llegar la nueva administración del sistema se detectó que la cifra de dicho documento era por mucho, inferior a lo que realmente deberían de haber cubierto por esas descargas, todo por no querer cambiar el medidor, que extrañamente se descompuso (medidor electrónico y de reportes digitales a Simas y a la planta)…



Ahora veremos cómo es que le va en este tema de la nueva revisión de sus condiciones de extracción y descargas. Una por la Conagua y otra por Simas…





Mario Dávila por la diputación federal



El empresario Mario Dávila ha alzado la mano en Morena y ha dicho, que cuando los tiempos lo permitan, buscaría ser candidato a la diputación por el Distrito Uno…



Eso sin duda va a mover el ajedrez político en caso de que el empresario y fundador del movimiento de regeneración nacional en Coahuila y en especial en esta zona norte, logre su cometido…



Mario Dávila ha sido enfático al señalar que el Presidente López Obrador necesita legisladores de su partido en Coahuila, pero sobre todo, legisladores con visión que aporten al movimiento y que sobre todo sean leales a los principios y forma de gobernar del Presidente…



La cosa no está sencilla, pues será una contienda política competida y en la cual el PRI trae confianza por los resultados que obtuvo en las elecciones recientes de renovación del Congreso del Estado…



Dávila ofrece sobre todo conocimientos del sector productivo, de la generación de empresas y riqueza, y sin duda en caso de ser candidato y obtener el triunfo, se tendría a uno con picaporte en Palacio Nacional…



Veremos y diremos, pero uno pesado se agrega a la lista de aspirantes a buscar la candidatura de Morena, uno que será un hueso duro de roer y que trae ganas de participar desde hace rato…





Vacuna COVID y la apertura de fronteras



Comerciantes de Eagle Pass han comenzado a ver una luz al final del túnel, de ese túnel de la crisis que ha provocado la pandemia de forma indirecta con el cierre de la frontera…



Y es que ante las fechas que se comienzan a barajar para la posible aplicación de la vacuna del coronavirus, también eso podría ir aparejado con un tema de fechas posibles de reapertura de cruce a personas no esenciales…



Si eso ocurre, se podría dar una nueva esperanza a muchos negocios de Eagle Pass que viven por y de los clientes que están al sur del río Bravo…



No estaría de más que el alcalde Luis Sifuentes y el propio Morris Libson se abocaran a conseguir recursos para que los comercios que aún sobreviven puedan tener acceso a financiamientos para remodelar sus locales, darles algo de vida en espera de que los clientes reaparezcan…



La vacuna del Covid ya está cerca y será distribuida por el gobierno federal de Estados Unidos a los estados y por ello es que la época de reapertura no está indefinida, ya se podría hablar de un plazo…





Cierre de campaña en la 201



El que cerró su campaña para esperar ya la elección del próximo sábado es el dirigente sindical Eulalio González, mejor conocido como Lalo Botas…



Se reunió ahí en la planta Carbón 2 con un buen número de simpatizantes, quienes muy probablemente le den el triunfo el próximo 28 de noviembre…



Se dice que ya la tiene amarrada y con ello un periodo más al frente de dicho sindicato.



Esperemos que así sea y que la gestión de González, Lalo Botas, se extienda para bien de sus representados…