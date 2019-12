08 Diciembre 2019 04:09:00

Cocina cósmica… universo

QUERIDOS AMIGOS: Agradeciendo a Dios del universo por proveernos cuanto necesitamos en abundancia, eso e permite dar y repartir. Feliz domingo hermoso y hermoso.



Seguramente se preguntarán que significa “cocina cósmica”, pues sencillo, es el mismo universo, y para explicarme mejor, les comparto que así como rezamos, oramos, pedimos al Dios que cada uno le hace culto, un rezo es como una receta, le puedes pedir a Dios tus necesidades en oración con fe, y de la manera que a ti te nazca del alma.



Pues bien, te invito a que hagas una receta cósmica, una receta al universo, a Dios, a quien tú creas. Sólo que será en tiempo presente, personal, y en positivo. Decreta, o di:



Tengo, recibo, soy, agradezco… y así sucesivamente, es importante que sea en tiempo presente, ya que si tú pones en tu receta cósmica, en tu rezo, en tu pedido al universo, o a Dios, en tiempo futuro como tendré, iré… se quedará en futuro, más que manifestarse en el tiempo presente.



Establece lo que sí quieres y deseas, NO lo que no deseas, y no lo que no quieres. Ejemplo: afirma: “TENGO UN MARAVILLOSO TRABAJO NUEVO” en lugar de ”QUIERO HUIR DE ESE LUGAR” o bien “ MI HOGAR ESTÁ EN COMPLETA ARMONÍA Y PAZ”, en lugar de “no se discute ni se pelea en mi casa”.



Ejemplo de mi carta a la cocina cósmica… universo:



En este momento elijo creer que me merezco una vida maravillosa, amorosamente me doy cuenta de cualquier pensamiento negativo, limitante y suavemente los limpio de mi jardín interior (el alma). Elijo pensamiento positivo y nutritivo para mí.



Hay tres principios:



1.- Tienes que decir lo que quieras



2.- Los pedidos a la cocina cósmica son positivos, en tiempo presente y personales.



3.- Incluye palabras que transmitan sentimientos positivos y energizantes (con mucha energía con poder).



4.- Confía en los tiempos de entrega, abandona tu cronograma.



5.- Deja que el cocinero cósmico decida como recibirás tu pedido.



6.- Permite que tu sabiduría interior te guíe hacia el balance correcto entre actuar y permitir.



7.- Cree que te mereces tener una vida maravillosa.



8.- Siente gratitud por el universo y el cocinero cósmico para satisfacer tu pedido de la manera más milagrosa.



Tus pensamientos tanto negativos, como positivos, son una energía que se conecta con la conciencia universal, la cocina cósmica, DIOS, como le quieras llamar. Yo le llamo Dios del universo, puede ser el cocinero, y la ley de atracción, que te traen los pedidos. Las afirmaciones energizantes, o con mucha fe, aún más los sentimientos positivos, así que practica sentir tus afirmaciones como si fuera ya una realidad.



Puedes hacer tus pedidos desde el que más desees, o todos los que tu quieras, no hay límite, sólo ponle corazón a ello, que sea para beneficio tuyo, y claro, por qué no, para los demás, eso sería fabuloso, es una forma de solicitar distinta, pero finalmente es para beneficio tuyo, te lo mereces. Y por favor mira el punto 4, CONFÍA en los tiempos de entrega, todo es perfecto como lo es. O como decimos la mayoría, los tiempos de Dios son perfectos. Pero al decir universo algunas personas se sienten más cómodas, por no poner religión.



Recuerden que mis terapias son desde el amor, sanando las heridas emocionales de la infancia, que no importa qué culto tengas, en quien creas, todos son igual de valiosos y es una bendición para mí que me lean, me den su valioso tiempo y su confianza a mis pacientes, sanas tú sano yo. Somos unidad, no estamos separados, venimos de una misma fuente divina, creadora llena de amor. Ahora en lugar de una carta a Santa Claus, pues yo haré mi carta cósmica, ya les dije cómo.



Les comparto que hoy domingo estará concluyendo mi primer taller Internacional de SANA TU VIDA, de la filosofía de Louise L. Hay, escritora de 27 libros de gran éxito, traducidos a 25 idiomas, en 33 países de todo el mundo, como Usted Puede Sanar su Vida y El Poder Está Dentro de Ti, entre muchos más. Ha sanado desde el alma a millones de personas, desde el amor a sí mismos, con temas como el perdón, sanando relaciones y tu niño interior, prosperidad y abundancia entre seis temas más, todo es trabajo personal, interior. Así que muy emocionada y maravillosamente bendecida por este sueño hecho realidad, un pedido al universo de Dios, una carta a la cocina cósmica, al universo. Todo desde el amor, próximamente estén pendientes amigos queridos, que abro más talleres a finales de enero o principios de febrero. Decretado. Hecho está, hecho está, gracias, gracias infinitas, gracias a Dios que me da en abundante amor para dar y repartir. Reciban un abrazo de luz, hasta la próxima, su amiga Verónica, Diosito por delante.