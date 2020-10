04 Octubre 2020 04:10:00

Codeándose con los grandes

Algo que hay que destacar en cuanto al manejo de las finanzas en la administración del alcalde Claudio Bres en Piedras Negras, es el hecho de que en el primer año de su gestión logró conseguir recursos federales y en mezclas estatales y locales que han logrado transformar de nueva cuenta la ciudad…



Plazas, bulevares renovados o nuevos, espacios deportivos, remodelación de espacios culturales, renovación del alumbrado en un megaproyecto y sobre todo en materia de servicios que incluso ha despertado la envidia de alcaldes de otros municipios…



Eso en el primer año y durante este segundo año de su gestión, con todo y la pandemia y lo que ha demandado de recursos y atención, hasta este momento, ya en el último cuarto del año no se ha suspendido ninguna obra y mucho menos se ha recortado el gasto en este rubro trascendental…



La calificación de Fitch Ratings AAA estable, alcanzada este mes de septiembre no es casualidad, sino el resultado de esa disciplina que se ha hecho ya una gran característica de la administración de Bres Garza en esta gestión…



Esto producirá efectos positivos en otras áreas no sólo de la administración pública, sino del sector privado, pues le da una imagen y sentido responsable en el manejo y con ello certeza, mucha certeza a los inversionistas para instalarse o ampliar sus empresas en esta ciudad…





Entrega, DeliVeRy, rápido y sin precaución



La delegación de la Secretaría del Trabajo estatal ha aplicado desde hace años una regulación en donde se protege a los menores de edad que quieren trabajar…



Para que quienes los contraten y quienes desean trabajar sin ser mayores de edad, la dependencia a cargo del profesor Juan Alfredo Botello, aplica la restricción de que si son menores de 17 años se necesita la autorización de los padres para que la secretaría pueda emitir el permiso de empleo…



Si es de 17 y menos de 18, sólo se requiere que el menor acuda y la dependencia está enterada y emite el documento con el cual el empleador puede amparar el registro, pero todo ello dentro de actividades que no representen riesgo para los menores…



El viernes por la noche falleció un repartidor de comida de sólo 16 años, trabajaba para un negocio familiar en una motocicleta sin placas, muy seguramente sin permiso de la dependencia…



Que un menor conduzca una motocicleta no es novedad, pero que reparta comida durante horas y siempre con la prisa de entrega a tiempo, es una actividad de altísimo riesgo…



Por una violación a reglamento de tránsito de otro conductor, dicho menor se estrelló contra un vehículo y esto le costó la vida, la combinación de velocidad, imprudencia y no respetó a los reglamentos, ocasionó esto y es ahí donde descansan esas regulaciones que la Secretaría del Trabajo aplica. Para cuidar a menores de que no laboren en actividades de alto riesgo. No por saber conducir moto está capacitado para un empleo de entrega por horas de comida, se requiere capacitación y criterio. Y faltará ver si el menor tenía registro en el Seguro Social…





El COVID en el IMSS



Donde el delegado estatal del IMSS, Leopoldo Santillán, debería estar más que atento es en la subdelegación Carbonífera, esto luego de que a toda costa los responsables del hospital donde atienden pacientes con este padecimiento se esfuerzan en disminuir el número de positivos en base al rechazo de enfermos…



Los médicos ya no quieren emitir incapacidades, no validan las pruebas del laboratorio biomolecular de la Secretaría de Salud y cuando el derechohabiente le reclama y pide entonces la prueba que se la practique el IMSS, los galenos los rechazan al señalar que como no tiene síntomas aparentes o no son graves, entonces no se la pueden hacer, ya que “debemos cuidar los reactivos de laboratorio”…



Ya entendemos el por qué la alta mortandad en Ciudad Acuña o la Carbonífera de derechohabientes que fallecen en sus domicilios, pues les aplican esta regla que a todas luces pretende esconder lo que sucede con el Covid-19…



De qué se trata entonces, pues todo parece indicar que en el Seguro Social quieren controlar la pandemia en base a la estadística, aunque la realidad en sus beneficiarios sea otra…



Si con la pandemia el IMSS ha dejado de atender a sus pacientes de otros padecimientos, ya sea por temor de acercarse a los hospitales o porque de plano no hay consulta, esta actitud de esconder los casos Covid o querer enviarlos de regreso a su trabajo, pese a padecer la enfermedad y con su cajita de paracetamol refleja una gran irresponsabilidad en el Seguro Social de la Carbonífera…





Megaoperativos en Eagle Pass



Esta semana se dio en Eagle Pass un operativo de grandes dimensiones, en donde participaron las agencias federales DEA y el FBI…



Por su dimensión se asume que venían por la captura de varios sujetos importantes que resquebrajan la tranquilidad y seguridad de esta ciudad y el condado, pero por los resultados aparentes hasta ahora con sólo dos detenciones, hacen pensar que el asunto sigue en marcha y habrá más arrestos…



El sheriff Tom Schmerber apoyó en los operativos con su gente, pero como el contingente era de casi 100 oficiales federales, sólo fueron espectadores para ubicar y que las cosas tuvieran buenos resultados…



Veremos si ya en el inicio de la próxima semana se revela cuántos fueron los detenidos, cuántos los inmuebles asegurados y los delitos por los cuales se hizo necesario este megaoperativo, porque eso no ha quedado claro….