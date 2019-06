13 Junio 2019 04:09:00

Coello se echa la soga al cuello

D ecidió lanzarse a lo hondo, sus palabras tocaron fondo... el que fuera fiscal de hierro, puede estar preparando su entierro.







E l pasado no le ayuda, pues luego de ser el acusador se supo que con muchos fue un abusador.







F ue en la época de Salinas que vio momentos de gloria, sin embargo, un poco luego, le empezaron a dañar el ego...







E l caso es que al llevar este caso pueda ser que le reabran su propio caso, y lo quieran echar al cazo... Javier optó por no hacer caso.







N o creo que vaya a lograr asustar a tremendas alimañas con tan pequeña guadaña.







S us amenazas de desenmascarar a peces gordos le ponen a él mismo en un lugar bastante incómodo.







A ver en qué acaba esa sátira política de la vida real, que se libra de manera –al parecer– legal.