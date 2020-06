04 Junio 2020 04:07:00

Colapso

"Alasdair Macleod es el mejor economista de estos tiempos. Te recomiendo mucho su artículo, que es complejo porque el tema es complejo. En resumen: viene un colapso monetario marca diablo en el mundo entero".La tormenta perfecta"Creo que se nos juntan dos catástrofes simultáneamente:1. El Colapso Financiero, que es el colapso de gigantescas ilusiones respecto al Poder que concede la posesión de abundantes cantidades de dinero fíat, que se esfuman de un día para otro.2. El Colapso Económico, que es la suma de las pérdidas de producción física, de bienes que requiere el ser humano para sostener su vida: i.e. ausencia de alimento. La causa: el cierre de actividades productivas y anulación de ingresos por trabajo. (Esta mañanaa), me informan aquí en Acapulco, que 'está escaseando el huevo'. Noticia típica de las que proliferarán en las semanas que vienen.)EL primer colapso empobrece al que se creía rico. El segundo, expone a los más pobres al hambre, porque el pobre usó sus escasísimos ahorros en apenas comer durante 'el cierre', y ahora ya no encuentra empleo, muchos negocios habiendo cerrado para siempre".Ver https://www.zerohedge.com/markets/peter-schiff-financial-crisis Peter Schiff confirma que a la gente se le ha hecho pensar que 'no hubo crisis financiera'. La gente cree que cuando cese la 'pandemia', todo volverá a la normalidad: ignora por completo que ha ocurrido una tremenda crisis financiera cuyos efectos serán sumamente destructivos de la economía de EU y, por ende, del globo. Estos ilusos se llevarán una triste sorpresa. El colapso financiero y económico global era, es y será, enorme e inevitable, por la deuda IMPAGABLE del dinero fíat, ya avisada con todo detalle desde el bestseller de hace 27 años Bankruptcy 1995. Un doble colapso que los poderes fácticos globales se negaron a enfrentar en más de un siglo (y ya claramente desde el 15 agosto de 1971, cuando Nixon le quitó todo respaldo tangible al dólar), posponiéndolo y agravándolo con uno y mil trucos monetarios que se hicieron pasar como 'soluciones' y 'recuperaciones' que la gente creyó y aplaudió como focas".TriajeWikipedia: "El triaje, trillaje o cribado (del francés triage, 'cribado o clasificación'; con la misma etimología que el español trillado, 'separación del grano de la paja') o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente, que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. Un nivel que implique que el paciente puede ser demorado no quiere decir que el diagnóstico final no pueda ser una enfermedad grave, ya que un cáncer, por ejemplo, puede tener funciones vitales estables que no obligue a ser visto por un médico con premura. Por tanto, evalúa el riesgo inmediato de muerte y las posibles complicaciones derivadas de la espera. En situaciones de demanda masiva, atención de múltiples víctimas o desastre, se privilegia a la víctima con mayores posibilidades de supervivencia según gravedad y la disponibilidad de recurso".El Diccionario crítico de dudas de medicina señala que "con frecuencia, es posible traducirlo al español como priorización, 'clasificación', 'selección' o 'filtro'. El diccionario de la RAE define el término triaje como acción y efecto de triar (escoger, separar, entresacar). El primero en utilizar este término fue el barón Dominique-Jean Larrey, médico cirujano militar, jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que comenzó a utilizarlo como un sistema de clasificación para tratar a los heridos en el campo de batalla".