30 Marzo 2019 04:10:00

Colgarse la medalla

El que cacareó el que podría ser uno de los primeros logros de la cuarta transformación y se quiso colgar la medalla por la baja en el precio de las gasolinas, que supuestamente se aplicará a partir de este sábado, fue el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.



Según el funcionario, la medida “representa un claro mensaje del compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, aunque anoche mismo surgieron dudas respecto a la magnitud del “beneficio” y a que en realidad se trate de medias verdades por parte de la 4T.



En el mejor de los casos, el precio de las gasolinas efectivamente disminuye, como lo anunció la Secretaría de Hacienda, pero en ese logro difícilmente habría tenido algo qué ver el superdelegado, quien este viernes anunció los estímulos como si fueran propios.





Lo indefendible



Por cierto, este viernes no fue un buen día para Reyes Flores. Por la mañana, el gobernador Miguel Riquelme le pidió no defender lo indefendible y tampoco insultar la inteligencia de los coahuilenses, luego de que el jueves, a través de un video, aseguró que se intenta desinformar con el tema de la cuenca lechera.



Según el expanista, el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás dijo que se llevaría la producción de leche de Torreón a Tabasco, aun cuando todo mundo pudo ver y escuchar tales declaraciones.



El Gobernador aprovechó para insistir en una pronta reunión con el Presidente de México para ponerlo al tanto de lo que la producción de lácteos representa para la economía y el sector social de La Laguna, algo que al parecer el superdelegado no ha hecho.





Quien quita y pegue



Luego de quedarse en el intento por ser rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el médico veterinario Ulises Adame de León apareció como integrante de la Cuarta Transformación y tirador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Lerdo, Durango.



El exdirector del campus Laguna de la Narro compitió frente al ahora rector, Mario Vázquez, pero no le fue bien con los universitarios… sus seguidores apuestan doble a sencillo a que en la contienda por la Alcaldía el resultado será distinto, pues según esto la 4T todavía trae vuelo en la Comarca Lagunera, en donde el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas. Veremos. Por lo pronto tiene bien amarrada la nominación y las campañas arrancan dentro de 11 días.





Le duró poco



El que de plano abandonó el barco de la cuarta transformación fue el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Aun cuando el originario de Torreón presume de ser viejo lobo de mar, en Morena lo “chamaquearon” al hacerle creer que si no era candidato a Gobernador de Baja California, le darían la nominación por Tijuana, en donde reside, pero ninguna de las dos cosas ocurrió y solo vio cómo se repartían las nominaciones.



“El Jimmy”, quien durante el anterior sexenio estuvo al frente de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, fue de los primeros funcionarios peñanietistas en decirle adiós al PRI, luego de la tunda de 2018, e incorporarse a la 4T, en la cual finalmente duró poco más de un año, pues ahora es el abanderado del PRD a la Gubernatura de BC.





Lo toman a juego



En donde se tomaron a juego la seguridad pública es en Torreón. Nos comentan que el alcalde Jorge Zermeño Infante se puso a experimentar y por eso las ejecuciones, robos y levantones a la orden del día, tanto en las colonias, Zona Centro y en el sector rural.



En diciembre, dejó la Dirección de Seguridad Pública municipal, Primo Francisco García Cervantes, un policía federal con ciertas credenciales, y fue relevado por Alejandro González Cruz, quien inició funciones el 1 de enero de 2019, pero no duró en el cargo ni dos meses. Primo Francisco regresó por sus fueros y se encuentra de nuevo a cargo de la corporación.



La falta de seriedad se siente al interior de la corporación: las tropas andan inconformes con el trato y la ausencia de mandos responsables y este viernes colgaron en redes sociales un mensaje en el cual dan a conocer parte de lo que padecen a diario.







La lupa



En el Palacio de Coss encaminan el proyecto de parlamento abierto y para ello los representantes de los distintos grupos parlamentarios firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).



La idea es que el organismo, en donde manda Luis González Briseño, esté al pendiente de que los legisladores cumplan al pie de la letra con las normas de transparencia y acceso a la información. El comisionado presidente se comprometió a sacar la lupa.



La firma del acuerdo fue con el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, y también participaron el presidente de la mesa directiva y coordinador de la bancada del PRI, Jaime Bueno Zertuche, y las diputadas Lilia Gutiérrez y Claudia Ramírez Pineda.