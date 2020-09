19 Septiembre 2020 03:10:00

Colocan denuncia

Buen día .Interpuesta está la denuncia ante el Ministerio Público por el Comité Ejecutivo Nacional y Local de la Sección 288 del Sindicato Democrático por el presunto desfalco detectado a raíz de que la base se quejó en mayo de que al momento de reclamar el reembolso del recurso de pro-huelga detectaron anomalías que luego se descubrió es de 7.4 millones de pesos.



Les retuvieron el 100 por ciento de adeudo por préstamo ante la tesorería sindical y entonces la gente puso el grito en el cielo, abriéndose la investigación. Antes de la devolución del recurso ya el CEN habían conseguido prestado en la Sección 147 para resolver y todo eso cuesta, el caso es que la querella está colocada, pero a ver cuánto tiempo estará archivada en el Ministerio Público.



El asunto es que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado el ex secretario General Patricio Quintero Alemán; el ex secretario Tesorero, Francisco Ballesteros; y ex el presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia, Jorge Alarcón Rodríguez, y en rueda de prensa se dijo que nadie se ha acercado ante el CEN para ver la forma de arreglar ese asunto que podría terminar con órdenes de aprehensión.



Flash back



Esto no se miraba desde que Mauro Zúñiga estaba en la secretaría general de la Sección 288, en aquel entonces acusaron de desfalco al tesorero Ramiro- La Tortuga- Urbina y tuvo que dejar el cargo y entró al relevo el suplente Jesús González González, y sopas, que también igual se despachó.



Luego entró al quite un chavo de allá de la colonia Hipódromo, y así las cosas ahora la historia se repite, pero más atrás allá por 1985 el entonces tesorero de apellido Cedillo alias -El Dengue- hizo pisa y corre también desde primera base hasta jom con un recurso importante.



Resultados



En la Sección 288 quienes el miércoles rendirán protesta al cargo porque ganaron las elecciones son; José Luis Díaz Rodríguez, en la secretaría de Trabajo; José Pérez González, Tesorero; Wilfredo Chavarría Benavides, Previsión Social; Migdalia González Aguilar, Vivienda, en tanto Uriel López Padilla, y Héctor López Ruiz, Presidente, y Primer Vocal del CLVJ, respectivamente.



En la Sección 147 la planilla ganadora obtuvo 1583 votos frente a la oponente que registró 750 sufragios para un total de 2 mil 333 trabajadores que sufragaron de aproximadamente 3 mil 100 y al respecto los dirigentes sindicales revelaron que suman alrededor de 520 los trabajadores que permanecen en resguardo domiciliario desde la primera semana de abril anterior por ser vulnerables a Covid-19 y que tal vez por seguridad no acudieron.



En la Sección 147 los delegados convencionistas electos son Jesús Martínez, Martín Carrillo, Mario Pérez, y Ricardo Arauza, mientras que en la Sección 288 obtuvieron pasaporte Héctor- El Bronquito- Martínez Castellanos que obtuvo 375 votos por parte de la base trabajadora que labora en la Planta Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, el otro boleto es para Marco Moreno con 174 y Prajedes López con 183.



Piso parejo



De frente a la Tercera Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Democrático, el dirigente Ismael Leija Escalante afirmó que habrá ìpiso parejoîpara todos los delegados participantes en esos trabajos donde serán reestructurados 4 de 12 posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional en el cual el periodo es 2020-2026, además de discutir y aprobar otros acuerdos necesarios, eso lo manifestó ayer.



ìNi secciones chiquitas, ni secciones grandes, la cancha será igual para todos los delegados provenientes de las secciones 147, 288, 205, 303, 265, 293, 259, y 71, y las carteras que serán reestructuradas son las secretarías de Trabajo, Previsión Social, un Vocal del Consejo General de Vigilancia y Jusdticia, y la secretaría Generalî, añadió el funcionario sindical durante una rueda de prensa.



Hasta mañana