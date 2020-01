01 Enero 2020 04:05:00

Comenzando el 2020 a pagar

Ante la austeridad que se vive en las diferentes autoridades locales, estatales y federales por una decisión impulsiva y popular ha dejado vacías las arcas de todas las cabeceras municipales del país y a su vez las 32 entidades federativas, es decir, las que corresponden a los diferentes estados del país, han sido los pocos mandatarios tanto alcaldes y gobernadores que se han puesto creativos para poder equilibrar estos faltantes que viene por la administración de Andrés Manuel López Obrador.Al menos en Coahuila desde antes que terminara el año 2019, no solamente el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplió lo dicho con respecto a los morosos del control vehicular, es decir, no más privilegios a quienes nunca pagan puntual y si tienen pendientes con los impuestos estatales tampoco habría descuentos, pero eso sí un plan de pagos chiquitos con sus respectivos recargos por moras y demás. Sino ahora sí premio a los cumplidos y lanzó un aviso para premiar a los cumplidos en donde desde el 1 al 29 de diciembre hubo descuentos del 20 por ciento en el control vehicular del 2020 a precio del 2019.Este tipo de incentivos fiscales estatales ya que es un recurso al que no se tiene que mandar al gobierno federal, se trata de un ganar…ganar, es decir, se tiene rápida liquidez en las finanzas de Coahuila y los coahuilenses se benefician de un buen descuento.A manera personal siempre he considerado que el tener un buen líder es aquel que te hace crecer a los demás y logra contagiar las ganas de trabajar, tener iniciativa y creatividad para resolver problemas, siendo estas una de las muchas cualidades que tiene nuestro Gobernador de Coahuila. Algo que debería de aprender nuestro Presidente de México, pero la verdad está muy difícil ya que bien dice el refrán popular “a chango viejo no aprende maroma nueva”.Lo anterior trae a colación que el ejemplo del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, contagió al resto de las 38 cabeceras municipales en donde cada edil en busca de tener el mismo resultado, es decir, tener liquidez inmediata para obras sociales han estado promoviendo mucho el pago puntual del impuesto predial en donde cada alcalde le da su propio toque personal añadiendo algún sorteo o premios sorpresa al participar en el pago oportuno en este mes de enero 2020.Muchos ciudadanos coahuilenses no comprenden que, gracias a este dinero extra, las administraciones munícipes lo destinan para obras públicas muy independientemente del ingreso autorizado por los gobiernos estatales.Es por medio de esta misma columna que los invito a todos los coahuilenses que se solidaricen hacer los pagos puntales estatales y municipales para poder salir adelante ante el mal concepto que se tiene de austeridad por parte del gobierno federal que es sinónimo de estancamiento y que todos se cuestionan: ¿qué le está haciendo al dinero?, y ¿en dónde está el dinero ahorrado?Dentro de esta misma invitación a pagar el predial aprovechando los descuentos y autorizado por el Congreso del Estado de Coahuila, también se deben de unir aquellas instituciones bancarias y las pocas que quedan federales a que paguen sus adeudos que supera las cantidades a millones de pesos.Ambas situaciones se repiten año tras año y sin que nadie les haga nada, pero a cambio estas dos instituciones, es decir, bancos y edificios federales, son los primeros en cobrar lo que les deben sin miramientos o tocarse el corazón para caminar supuestamente con la frente en alto de que son obligaciones y responsabilidades que adquieren los ciudadanos o cuenta habientes. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org