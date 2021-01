03 Enero 2021 08:19:00

Comenzando el 2021 buscando el equilibrio

Hoy te invito a dedicar un tiempo para ti y para visualizar en qué aspectos debes poner más atención. Reafirmo que la clave para nuestra plenitud es el trabajo con nosotros mismos, y sólo nos sentiremos felices y plenos si realizamos acciones diariamente y semanalmente para cada área que nutre nuestra vida.Reflexiona a través de estas preguntas, cómo te sientes en cada “quesito.” Y qué podrías hacer para sentirte mejor.1. Ambiente emocional y espiritual.- ¿Te sientes en equilibrio en tu aspecto mental y emocional? ¿Sientes paz interior? ¿Vives ansioso, enojado o inquieto?2. Dinero.- ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Sabes cuidarlo? ¿Es aspiracional o eres conformista con lo que ganas? ¿Tus ingresos te permiten llevar el nivel de vida que deseas? ¿Cómo es tu relación con tus gastos y forma de gastar o ahorrar?3. Carrera Profesional.- ¿Te sientes feliz en tu trabajo? ¿Qué actitudes te están limitando? ¿Tomas las decisiones adecuadas? ¿Cómo son tus relaciones en tu trabajo?4.Desarrollo Personal.- ¿Te sientes realizado y pleno? ¿Qué actividades realizas para desarrollarte en tu comunidad? ¿Tienes algún sueño para trascender? ¿De qué forma concreta haces el bien?5. Hogar o entorno vital.- ¿Te sientes cómodo en tu entorno diario? ¿Sientes ordenados y organizados tus espacios? ¿Postergas lo que deseas arreglar? ¿Te sientes feliz dónde vives y con quién compartes tu hogar?6. Familia y amigos.- ¿Cómo cuidas tus amistades y familiares? ¿Les llamas y las ves de forma periódicamente? ¿Te preocupas por ellos? ¿Les ayudas, escuchas o consuelas en sus constantes necesidades?7. Relación de pareja.- ¿Disfrutas tu vida en pareja? ¿Cuál es tu actitud constante? ¿Cómo te sientes respecto a esta área si aún no tienes pareja- cerrado, muy especial, cortante, poco entregado, criticón? ¿Qué tal funciona tu relación?8. Ocio / Hobbies / Recreación y Diversión.- ¿Disfrutas de tu tiempo libre? ¿Tienes tiempo de calidad? ¿Empleas tiempo en ti? ¿Realizas cosas que te apasionan o te nutren?9. Salud.- ¿Te sientes satisfecho con tu estado físico y cómo te sientes físicamente- cansado, con peso de más, sin dormir? ¿Cómo están tus hábitos?Esta rueda es única para cada persona y nos ayuda a valorar el grado en que nos sentimos felices. No se trata de ver si estamos bien o mal, sino de examinarnos y escuchar el pequeño ruido de nuestra consciencia sobre qué actitudes debemos modificar y en qué aspectos debemos dedicarle más atención. No debemos obsesionarnos con alguna de las áreas, simplemente buscar implementar un hábito positivo en esa área desajustada. Por ejemplo, si en mi área de salud me siento mediocre… podría ajustar tomar más agua, comer verduras o caminar 15 minutos diarios para sentirme mejor. No se trata de cambios gigantes, sino de pequeños cambios en la vida ordinaria que me ayuden a equilibrar mi vida y me ayuden a trabajar en mí mismo y en mi plenitud.Peter Ducker afirma que las personas efectivas no se orientan hacia los problemas sino hacia las oportunidades. ¿Qué oportunidades deseas aprovechar?