31 Mayo 2020 04:10:00

Comercio fantasma en Eagle Pass

Si antes de la pandemia del coronavirus la zona centro de Eagle Pass estaba en crisis y a punto de convertirse en una zona fantasma o abandonada, ahora la cosa está peor para este segmento de la ciudad, en donde simplemente sus pocos negocios mueren día a día…



Sin una estrategia para salir adelante, para renacer el turismo del cual está frenado al 90 por ciento y con una crisis de negocios y edificios en las principales calles de ese sector, el alcalde Luis Sifuentes simplemente se encuentra acorralado sin una estrategia y asolado por los problemas financieros y también por los de salud…



Dos millones de dólares menos en sus ingresos de la ciudad, más una deuda pesada heredada por Ramsey English Cantú, más una crisis también de salud en donde los casos de Covid-19 duplican a los de Piedras Negras y han generado tanta preocupación a ciudades texanas vecinas, que incluso Del Río mantiene la recomendación de no visitar Eagle Pass por el alto riesgo de contagio de coronavirus…



Más de 120 casos en una población de apenas 90 mil personas es para preocupar, si consideramos que en otras regiones su tasa es menor y sobre todo un dato que no se refleja a nivel local, que los enfermos graves, por la carencia de infraestructura hospitalaria adecuada en Eagle Pass, los mandan a San Antonio y es allá en donde si fallecen no cuentan dentro de la estadística local…



Torreón, nuevo epicentro estatal de COVID



Producto de un alcalde que le deja toda la chamba al estado, que se sustrae de recomendar, de persuadir y hasta de sancionar a quienes ignoran las recomendaciones en materia de salud, hoy Torreón se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el estado…



Con una tasa acelerada de contagios, sin que esto sea producto o culpa de un hospital como ocurrió en Monclova, hoy vemos al municipio líder de La Laguna camino a una crisis preocupante que afectará en todos los sentidos…



Ya sólo falta que el alcalde Jorge Zermeño pretenda sacar raja política al asunto y llegado el tiempo se quiera convertir en víctima y pretenda avanzar políticamente una vez acercándose el 2021, año electoral…



Ya más de 300 casos y superando a Monclova, Torreón deberá sujetarse más a la disciplina y orden para que su población no se contagie a ritmo de que se sature su sistema hospitalario estatal, local y federal…



Debe de preocupar lo que sucede, pues eso también provoca que los municipios cercanos reflejen una cifra elevada de casos y eso al final provocará atrasos a Coahuila en su esfuerzo por retornar a la nueva normalidad…



Bares, Salones de fiesta, Antros: un mes más



Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme firmó el decreto en donde se señala la suspensión por un mes más de actividades comerciales como las de bares, cantinas, centros sociales y de fiesta, teatros, cines y gimnasios hasta el 30 de junio…



Esto para mantener la estrategia de control de contagios del coronavirus y aunque en cada región se atendería de acuerdo a lo que el subcomité de esa zona determine, la cosa pinta mal y muy mal para estos negocios, que hay que decirlo, en caso de abrirse u operar, serían puntos de altísimo riesgo de contagio y brotes de Covid-19…



Desde el punto de vista económico, un mes más cerrados también representará para muchos de ellos la imposibilidad de supervivencia ante ya tres meses previos de no percibir ingresos y soportar la carga económica de impuestos, rentas y salarios de su personal…



La decisión es difícil, pero primero es la salud y luego el tema económico, aunque esa situación de la pandemia ya ha ocasionado el cierre de negocios y otros van camino a eso, como ocurrió esta semana con el bar Barbaroja, cuyos operadores decidieron dejar para mejor ocasión el mantenerlo abierto…



Otros intentan traspasar sus bares o restaurantes-bares antes de sucumbir, pero ¿qué se puede traspasar cuando todo es incertidumbre para operar?…



Reunión de Subcomité este martes



El secretario de Inclusión, Francisco Saracho y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, así como los alcaldes de otros municipios de la zona norte sostendrán esta semana una reunión del Subcomité Región Norte para analizar las condiciones para la aplicación de la etapa 2 de la reactivación económica, la cual implica que haya nuevos giros de negocios que ya puedan abrir…



La reunión será presidida muy seguramente por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, estarán además los presidentes de cámaras de industria y comercio quienes aportarán sus puntos de vista al respecto…



Es necesario que nuestra región se mantenga con esas tasas de bajo crecimiento de los nuevos casos de Covid-19 y así avanzaremos más rápidos y seguros a la nueva normalidad…