12 Octubre 2020 04:10:00

Comercio se prepara e invierte

Ayer se anunció en Piedras Negras un nuevo proyecto comercial, una plaza de casi 30 mil metros cuadrados que está proyectada para comenzarse a construir en el primer trimestre del próximo año…



Será una donde se instalará una tienda comercial tipo Coppel y una cadena de cines del grupo Cinépolis, lo que habla de que a pesar de la pandemia y sus efectos, los inversionistas continúan confiando en Piedras Negras y apostándole a que la ciudad tiene potencial de crecer más que otras fronteras y por ello es que estos proyectos avanzan…



Ya ayer una corredora de bienes raíces lo hizo público, en donde las inversiones aunque comenzarán hasta el próximo año, será un buen aliciente para, junto con Walmart, impulsar derramas económicas importantes para la región y en especial generación de empleo en Piedras Negras…



Bien por el director de Desarrollo Económico Municipal, César Beráin y los logros que han alcanzado para que ésta y otras plazas comerciales continúen en su edificación, cuestión de ver la plaza de avenida Periodistas; también la del Tecnológico; la de avenida Carranza y San Luis y ahora ésta de bulevar Pérez Treviño…



De miedo, el COVID en Eagle Pass

Donde las cosas van camino a ponerse de miedo es en Eagle Pass, luego de que el alcalde Luis Sifuentes, el juez David Saucedo y el jefe de operaciones médicas, Victoriano Valdés, han alertado de que hay una ola de recontagios de Covid-19, es decir, personas que padecieron la enfermedad hace dos o tres meses y que erróneamente pensaron que ya tenían anticuerpos y que eran inmunes a contraerla de nuevo, han dado positivo a las nuevas pruebas…



Así, con todo y que al 33 por ciento de la población la han evaluado ya en exámenes de coronavirus, es decir, más de 20 mil personas, la pandemia no está controlada y viene una ola de recontagios o rebrotes por el descuido de la población…



Esto ocasionó que ya se tomara la decisión de no permitir festejos de “noche de brujas” o Halloween, otra fecha comercialmente atractiva para los negocios y que al igual que las más importantes celebraciones de este año, salvo el 14 de febrero, quedarán canceladas o reducidas drásticamente…



Así lo han decidido ya las autoridades y habrá que ver cómo es que la población hace caso y entiende que es por la salud y el bienestar de todos, el que se debe de respetar esa decisión…



Cuatro mil contagios y 133 fallecidos son muchos en Eagle Pass y el condado de Maverick, como para iniciar una nueva ola más peligrosa como ya se vive en otras regiones de Europa y que ha ocasionado el cierre de actividades comerciales de nueva cuenta...



Avistamiento de osos en colonia SUTERM

De nueva cuenta los cuerpos de auxilio y seguridad se movilizaron ayer domingo en la zona de la avenida Román Cepeda junto a las colonias SUTERM y Del Lago por el avistamiento de dos osos, uno de ellos adulto, lo que puede poner en riesgo a las familias de este sector…



Desde el sábado a estos animales se les vio en la colonia Villa Real por el bulevar Ampliación República y escaparon de los elementos estatales y ahora de nueva cuenta los buscan para su captura y tras ubicarlos se treparon a un árbol de huizache, en donde esperaban la llegada de gente de Semarnat para la maniobra…



La sequía, la pandemia por la menor movilidad de la gente en la zona rural y el hambre pueden ser factores que provoquen estos avistamientos, pues es el tercero en menos de una semana en esta región…

Por lo pronto la gente de Francisco Contreras, de Protección Civil, se presentó en el lugar para evitar que la gente se acercara de más y pudiera ser peligroso si los animales se ponen nerviosos…



Cierre de la macroplaza

Como una medida para disminuir las posibilidades de contagio del Covid-19 y que la gente permanezca en casa, las autoridades municipales de nueva cuenta han decidido el cierre de la Macroplaza…



El alcalde Claudio Bres y el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud, Alejandro Moscoso, se han mantenido coordinados en las medidas para evitar más contagios y que este mes sea clave para alcanzar un nuevo nivel de normalidad…



Por ello es que el cierre de estos espacios públicos es para que jóvenes y personas de todas las edades no tengan la tentación de ir a caminar, a pasear y con ello generar condiciones de contagio…