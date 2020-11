17 Noviembre 2020 04:10:00

Comercio y cierre de año

No cabe duda que este ha sido un año atípico y sobre todo de muchos retos para las familias y para el sector productivo en todos los ámbitos…



Pero el cierre de año será para las familias y en especial para el comercio, sin duda para el olvido por las restricciones que se acumularán para las últimas seis semanas de este 2020…



Las autoridades de Salud y del Subcomité de la zona norte deberán continuar con sus estrategias de contención del virus, pero no sólo eso, sino con la estrategia de tratar de evitar que la población se confíe ante los resultados que la estadística refleja para la zona norte, con baja incidencia de nuevos contagios y también pocos fallecimientos o decesos…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme, el alcalde Claudio Bres y el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Alejandro Moscoso, deberán de diseñar estrategias que no serán bien vistas, pero sí necesarias para que de cara a la llegada en el corto o mediano plazo de la vacuna, la pandemia no se salga de control…



Los comercios y las empresas con sus estrategias hacia el interior y en sus operaciones para que no haya brotes y las autoridades para que la gente no se confíe y se pueda sacar adelante sin contagios masivos provocados por la movilidad social sin control…



Será un cierre de año muy difícil, sin duda, pero también un cierre de año de mucha conciencia y esfuerzo de todos, desde la autoridad hasta el último ciudadano para que esto pueda resultar sin más muertes y saturación de hospitales…





La velocidad y los jóvenes



Este fin de semana en la zona norte de Coahuila murieron dos jóvenes en distintos accidentes, dos jóvenes de menos de 20 años y que conducían autos a exceso de velocidad…



Ésta es una película que se ha vuelto rutinaria, porque lo mismo en Piedras Negras que en los Cinco Manantiales y Acuña, los jóvenes conducen a toda velocidad, sin responsabilidad y muchas veces alcoholizados…



El domingo en la madrugada una joven de la familia Dovalina en Zaragoza, de apenas 19 años, perdió la vida, se volcó y tras estamparse con unas palmeras que están en la carretera 29 fue y terminó dentro de una nogalera en su auto Lincoln. Motivos del accidente, el exceso de velocidad…



En esa misma madrugada, en Acuña, dos jóvenes pensando en una vida infinita, jugaban carreras de autos en dos Nissan modelo 350Z, deportivos. Uno pierde el control y los dos vehículos terminan volcados y destrozados. Saldo, un joven muerto y tres lesionados. Motivos: La velocidad y la irresponsabilidad.



Por más que las autoridades de Acuña, Piedras Negras o Zaragoza aumenten las penas económicas y corporales para quienes conduzcan a exceso de velocidad o intoxicados por alcohol o alguna droga prohibida, si los jóvenes y sus padres no razonan, poco se podrá hacer para que esto se evite. La Fiscalía a cargo del abogado Gerardo Márquez Guevara hará lo que las leyes dicten, pero es necesario que se actúe antes de que los accidentes fatales pasen y pierdan la vida jóvenes que apenas comienzan a vivirla…





Alerta migrantes en Piedras



Este fin de semana el padre José Guadalupe Valdés alertó a las autoridades federales, estatales y municipales sobre el fenómeno que se vive en la región en materia migratoria…



Y es que la combinación de fenómenos naturales y socioeconómicos ha provocado que más migrantes salgan de los países de Centroamérica y muchos se decidan a intentar cruzar por Piedras Negras y Acuña y eso ha ocasionado que, dada la tranquilidad que en esta zona encuentran, se acumulen cientos y cientos de estos ciudadanos en esta zona del estado sin documentos y dispuestos a todo para cruzar a Estados Unidos…



Si aparte el vecino país del norte cierra sus procesos de comparecencia o solicitud para pedir asilo, la cosa se complica aún más, porque los migrantes se quedarán del lado coahuilense y sin un lugar en donde dormir y comer…



La cosa está muy complicada y ojalá y que la delegación Coahuila del INM tenga el recurso para atender a los migrantes deportados, más los que sí tienen papeles y evitar que estos se conviertan en un foco de riesgo social y de seguridad para la tranquilidad de la frontera de Coahuila…



No imaginamos qué podría suceder si un puñado de 10 o 20 entre esos cientos o miles que ya radican aquí coinciden en ser parte de una pandilla y desestabilizar una tranquilidad que ha costado casi una década tener…





Difícil que abran puentes esta semana



De nueva cuenta circuló el rumor comentario de que los cruces internacionales de Piedras Negras hacia Eagle Pass y de otras fronteras se podrían reabrir a partir del fin de semana, algo que el jefe de la Aduana de Eagle Pass ha sido claro y ha dicho que no hay nada de información al respecto…



Mientras en Piedras Negras tenemos este inicio de semana con cero casos en nuevos contagios y fallecidos en este inicio de semana, mientras que en el mes de noviembre la cifra de contagios ha bajado un 35 por ciento y el número de fallecido hasta un 66 por ciento respecto a los primeros 16 días de octubre, en Eagle Pass las cifras no son tan halagüeñas…



Por eso se ve difícil que los texanos puedan lograr que los cruces se reabran y que con ello pueda darse una recuperación del comercio y muchos de los negocios de la zona fronteriza…