07 Junio 2019 04:10:00

Comida china, Salud y Secretaria del Trabajo

INTERESANTE SERÍA QUE LA secretaría del Trabajo y la delegación del Seguro Social investigará bajo qué esquema trabajan decenas de restaurantes de comida china cuyos encargados son originarios del país oriental y que funcionan como patrones…



Y ES QUE RECIENTEMENTE SURGIó UNA denuncia pública de exempleados chinos de estos restaurantes quienes señalaban que en el caso de Piedras Negras, salvo dos casos excepcionales de gran tradición, el resto de los restaurantes nuevos son de un mismo propietario, quien trae a matrimonios o familias compatriotas de él para que trabajen en los establecimientos y los hace parecer como dueños, sin serlo, para no pagar el costo social de los mismos..



CUANDO UN TRABAJADOR RECLAMA o hace lío para pedir Seguro Social o atención médica para su familia porque lo requiere, de inmediato el dueño real lo desocupa y deporta a China…

NO ESTARÍA DE MÁS QUE el delegado de la Secretaría del Trabajo, el profesor Juan Alfredo Botello verificara las denuncias y se pusiera al tanto de cómo y cuántos de los restaurantes de comida china de reciente creación funcionan bajo este esquema…



OTRO QUE TAMBIÉN DEBERÁ DE visitar más seguido algunos restaurantes, y más en esta época de primavera-verano, es el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, el doctor Hermilo Rodríguez…



Y ESTO PARA QUE no se vayan a presentar problemas como en años anteriores en donde restaurantes que sirven comida preparada cruda, sobre todo productos del mar…



YA EN OTROS AÑOS SE presentaron problemas y a pesar de las quejas la Secretaría de Salud esperó hasta que el problema fuese mayor, con más de 100 afectados, para entonces sí clausurar, investigar y sancionar a un restaurante de comida oriental…



POR CIERTO QUE EL nuevo jefe local de la Secretaría de Salud ya en breve contará con un área que le maneje la imagen, que le administre sus redes sociales y le cuide las espaldas en el tema de medios de comunicación, boletines de prensa y probablemente quiera indicarle al doctor Hermilo qué si y qué no decir en las entrevistas…



VEREMOS SI AL FINAL DE cuentas no le salen las cosas al revés, pues el exjefe de la Salud en Piedras Negras nunca necesitó de una empresa de imagen para que le manejara sus asuntos…



BUEN TRABAJO realizaron los muchachos del área de búsqueda de personas desaparecidas a cargo del Gordo Herrera…



Y ES QUE RESULTA QUE desde hace más de dos meses había desaparecido una menor de edad, estudiante del Cecytec de Sabinas, sin que hasta ahora se conociera la circunstancia ni el paradero de la menor…



LUEGO DE QUE SE presentara la denuncia y de que la Fiscalía del Estado a cargo del doctor en Derecho, Gerardo Márquez y de la gente de Desaparecidos de José Ángel Herrera, se inició una búsqueda en colaboración con otras dependencias y con autoridades de otros estados y tras casi dos meses de indagatorias se logró dar con el paradero de la niña y esta será hoy retornada a su núcleo familiar en Sabinas…



BIEN POR LA CONFIANZA de la población en las autoridades y un reconocimiento a las autoridades de la Fiscalía por estos buenos resultados que se logran de nueva cuenta en el tema de personas desaparecidas…



SON MUCHAS LAS QUEJAS QUE se tienen en el Consejo de la Judicatura por el desempeño de los jueces. Según la presidenta del organismo la magistrada Míriam Cárdenas, son más de 200 las quejas que se tienen en contra de los juzgadores por su trabajo, lo que dice no le causa retroceso o rezagos en el desempeño de los jueces…



TAMBIÉN HAY QUE EScUCHAR a algunos jueces que se quejan de las presiones de los ministerios públicos o de la propia Fiscalía que pretende presionarlos para que dejen encerrados a algunos detenidos para quienes se solicita la vinculación a proceso pero que las formas equivocadas y erróneas de algunos ministerios públicos de integrar los asuntos provocan la libertad de los implicados…



ANTE ESO ALGUNOS JUECES se ven presionados por la Fiscalía, algo de lo que poco se habla, pero que sí sucede, e incluso se quejan solo que no hay mucho eco allá en Saltillo en donde deberían de escucharlos y apoyarlos…