08 Agosto 2020 04:10:00

Como el avestruz

Como el avestruz



El que calla, otorga, advierte el refrán y precisamente el que en esas anda es el Alcalde de Arteaga, el priista Everardo Durán Flores, quien quizás ante el peso de las acusaciones en contra de su Administración, y la de su hermano Jesús, por las travesuras en el cambio de uso de suelo y el visto bueno a lujosos fraccionamientos, optó por la fácil, es decir, esconderse y apostar a que tiempo acomoda las cosas en su lugar…



Y precisamente tiempo es lo que pretenden los Durán para continuar con los negocios… perdón, perdón, con las gestiones al frente del Ayuntamiento arteaguense.







Que es bueno y honrado



La voz del pueblo también dice que “justificación no pedida, culpabilidad manifiesta” y quien se curó en salud y asegura ser el mejor, más bueno, noble, trabajador y sobre todo honrado funcionario municipal en Arteaga es Alfonso Treviño Medrano, quien acumula kilómetros como director de Desarrollo Urbano y Catastro en el municipio manzanero.



El brazo operador de los Durán para los temas inmobiliarios, según esto dejó las sociedades en empresas con contratos millonarios, para cumplir horario de escritorio a cambio de 18 mil pesos mensuales.



Que le crea, quien le quiera creer, pero en su descargo, Treviño Medrano negó que le haya tocado un peso por autorizar fraccionamientos y cambios de uso de suelo a diestra y siniestra. ¿Qué tal? De tan bueno y honrado, en una de esas no lo merecen los arteaguenses.







No trae rating



Este sábado hay agenda en lo que queda del Partido de la Revolución Democrática en Coahuila. Más a fuerza que de ganas, la dirigencia de Blanca Pineda Camacho convocó a elecciones internas que, como lo marcan los protocolos, van a ser sancionadas por representantes del Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías.



Familiares de Mary Telma Guajardo Villarreal, “La Comadre” para sus fans, van en lugares preponderantes tanto para la dirigencia, como para el consejo estatal, pero al parecer la exdiputada federal no las trae todas consigo.



Sea como sea, esta tarde se sabrá si Mary Telma conserva o no la dirigencia perredista.







No están contentos



La dirigencia de la Sección 5 del SNTE, (en donde por cierto pululan los bots cada vez que hay críticas), a cargo de Sonia Rincón Chanona, habrían encontrado la salida al déficit financiero para cubrir el pago del ahorro. Recurrieron a una aseguradora que les ayudará a cubrir el pago completo, que en suma asciende a 507.9 millones de pesos.



El problema es que ni siquiera la noticia de que esta vez sí van a recibir el pago sin regateos conformó a los profes, pues según opinan, lo primero, lo primero, sería ver tras la cárcel a los responsables.











Segunda oportunidad



Todos tenemos una segunda oportunidad y aun con la traición de hace unos días, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tiene asiento en la reunión que la Alianza Federalista tendrá este lunes en el Centro de Convenciones de Torreón.



Corral se desmarcó del documento en el que el bloque pidió la cabeza de Hugo López-Gatell, pero por lo visto arregló el tema con sus compañeros Ignacio Peralta, de Colima; José Rosas, Durango; Jaime Rodríguez, Nuevo León; Francisco Javier García, Tamaulipas; Diego Sinhué Rodríguez, Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Silvano Aureoles, Michoacán; Martín Orozco, Aguascalientes; Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí y el anfitrión Miguel Ángel Riquelme.











El árabe



Quien resultó con muchos seguidores que respaldan su trabajo es el virtual candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 14 de Saltillo, Alfonso Danao de la Peña.



Resulta que en el mundo de las encuestas digitales, se nota el gran apoyo que tiene, pero no crea que de cibernautas saltillenses, quienes votarán o no por él el 18 de octubre, sino de cuentas con base en Arabia Saudita, las repúblicas de Corea y China. ¡Vaya que su trabajo ha traspasado fronteras!



Para irle midiendo el agua a los camotes: “en una de esas encuestas que aparecieron en Facebook, Danao tomó rápido la delantera, pero a más de uno llamó la atención el origen del perfil de sus seguidores. Lástima que no se le vayan a convertir en votos. ¿O tendrá amigos y familiares en aquellos lugares?