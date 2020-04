16 Abril 2020 04:07:00

Como moscas

El personal médico del Hospital Regional 196 de Ecatepec, Estado de México, realizó protestas hace unos días cuando se anunció que se convertiría en centro de recepción de pacientes de coronavirus. No se oponían a cuidar y dar tratamiento a los enfermos, pero advertían que no tenían el equipo adecuado para evitar contagios.



No han sido las únicas protestas por esta situación. Personal de otras instituciones ha realizado también manifestaciones públicas o ha cuestionado en privado la falta de mascarillas profesionales, guantes, lentes y trajes protectores. Ayer, hubo una manifestación por el mismo motivo del personal del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México.



Las protestas tienen toda la razón de ser. Estamos viendo una inquietante tasa de contagio del personal que atiende a los enfermos de Covid-19. La mañana del martes falleció por el padecimiento un enfermero del Hospital General de Atizapán –también en el Edomex– doctor Salvador González Herrejón. La información disponible sugiere que el contagio se debió a que no contaba con el equipo de protección adecuado. No podemos enviar a nuestros especialistas a esta guerra sin escudos que los protejan. No son, por otra parte, realmente tan caros.



Cuando los trabajadores del Hospital Regional 196 protestaron por la falta de equipo se les dijo que las compras ya estaban en proceso. “Casi un mes después –señala la-saga.com– solo recibieron cubrebocas, batas y un gorro”.



Si bien la contingencia sanitaria no ha llegado todavía a su fase crítica, cuando se espera una saturación de los centros de salud, estamos viendo ya falta de capacidad para dar una atención adecuada a los enfermos. En el Hospital Regional de Ecatepec, “los pacientes con problemas respiratorios, incluido un adulto mayor, deben esperar horas para ser atendidos”: Las condiciones de higiene son, por lo demás, muy deficientes.



Dice el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, que el Gobierno ha adquirido insumos que ya están siendo distribuidos. Como otros miembros del actual Gobierno, cualquier problema se lo atribuye a una conspiración. Este 14 de abril declaró: “Si alguien está obstaculizando, quien está interfiriendo con el bien público y protección de salud, denúncielo, denúncielo. Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las y los profesionales de la salud: si en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a identificar quién obstaculizó. Los equipos fueron entregados”.



Dudo que alguien esté perversamente interviniendo para obstaculizar la distribución de estos productos. Sí me queda claro, sin embargo, que el Gobierno tomó la decisión desde el año pasado de ya no contratar los servicios de las empresas especializadas en la distribución de medicamentos y productos sanitarios. Las licitaciones de compras consolidadas se hicieron sin considerar la distribución, como si esta no fuera necesaria. Es muy probable que los problemas que hoy estamos viendo sean consecuencia de esa decisión.



El problema es que quienes están en el frente de batalla –médicos, enfermeros, afanadores y personal de limpieza– pagarán muy cara la falta de estos insumos de protección. El propio Gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, afirmó hace unos días que los médicos “están cayendo como moscas porque no se les dio protección”. No parece una declaración política, sino más bien una exigencia necesaria de que demos mayor protección a quienes están haciendo todo lo posible por defender a los demás de la infección.





29 millones



El acuerdo de la OPEP y otros productores busca reducir la oferta de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios a partir del 1 de mayo. Pero la Agencia Internacional de Energía está calculando que la demanda ha caído en abril en 29 millones de barriles diarios. Con razón no suben los precios.