08 Marzo 2020 03:10:00

Como niños chiquillos

COMO NIÑO CHIQUILLO se comportó Francisco Orduña, director de Comunicación de Altos Hornos de México, salió con que ya no juego y recojo mi pelota.



EL FUNCIONARIO amagó al alcalde Alfredo Paredes con que tenía que marchar el día martes con el Sindicato Democrático, a lo que el munícipe con justa y clara razón externó que no iba a calentar la plaza.



ESTO PROVOCÓ la molestia de Orduña y señaló que iban a recoger el Cristo de la Bartola, porque la estructura era de Altos Hornos de México.



ALTOS HORNOS está pasando por una etapa de descrédito, primeramente por la falta de pago a proveedores a quienes cada vez que acuden a cobrar, les avientan una de Pinocho.



EN SEGUNDA, por la grave contaminación que ejerce en la población, y sólo basta ver cómo amanecen todos los días los vehículos de los vecinos, todos llenos de un polvo rojizo.



EMPRESARIOS DE LA REGIÓN Centro de Coahuila, han señalado que es urgente que ya se venda Altos Hornos de México y que poco o nada le suma a la venta una marcha, pero bueno, bienvenida la democracia.



SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL del Gobierno Federal. Le crecieron los enanos, las encuestas que favorecían a López Obrador, le dan una caída estrepitosa, sobre todo en la clase media y sectores con nivel escolar medio alto.



EL PRETEXTO de que agarramos el país lleno de corrupción y hecho pedazos ya no les surte efecto, la frase del no somos iguales tampoco, bueno hasta en su querido Macuspana le chiflaron



NO ME HABÍA TOCADO ver desde 1968 una expresión joven como la de Puebla, donde 100 mil jóvenes salieron a las calles exigiendo justicia.



ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS marchando por las calles de la capital poblana por el asesinato de tres estudiantes y un chofer de UBER, sobre todo en un movimiento que no tiene nada que ver con la política sino con la necesidad de justicia y seguridad pública.



LA MARCHA FUE CONSIDERADA como histórica en la entidad, más de 100 mil estudiantes se expresaron el 5 de marzo en la ciudad de Puebla, hecho sin precedente en ese Estado.



CINDY LIZBETH TIRADO MÁRQUEZ, hermana de uno de los estudiantes fallecidos, Francisco Javier, señaló que la administración de Miguel Barbosa Huerta sólo ha venido dando condolencias y culpando a las administraciones anteriores.



EL MOVIMIENTO #NIUNABATAMENOS como estandarte, donde los estudiantes tomaron las calles de Puebla en una manifestación pacífica. Es histórico que 100 mil estudiantes, acompañados por al menos 5 rectores de Universidades públicas y privadas, tomaran las calles y entregarsn un pliego petitorio con sus exigencias y que contiene 21 propuestas en materia de seguridad, educación, programas y servicios, género, infraestructura y movilidad, y política interna.



EL MOVIMIENTO que surgió a raíz del asesinato de tres estudiantes de Medicina y el chofer de Uber el pasado 23 de febrero en el municipio de Huejotzingo, activó el paro estudiantil en 22 facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).



EL GOBERNADOR POR MORENA, Miguel Barbosa, salió y sólo atinó a decir que estaba limpiando el estado de la corrupción, se le olvidó decir, que desde, 1868 no se veía en México y Puebla un movimiento de jóvenes estudiantes de tal magnitud.



ESTO ES SÓLO la antesala de los movimientos que hoy y mañana se llevarán a cabo en el país, donde las mujeres medirán su impacto en la economía nacional.



EN COAHUILA se espera que al menos 150 mil mujeres se expresen en las calles en un movimiento de expresión nacional contra la violencia y derechos.



A NIVEL NACIONAL los feminicidios en México se dispararon de forma impresionante durante el último año, en enero del 2020 se generaron en México 73 feminicidios, en 2019 hubo 75 y aunque pareciera que bajaron, pero en el año 2015 sólo existieron 33 delitos relacionados con mujeres es decir, más de un 120%



AZUCENA RAMOS, nueva secretaria de Turismo en Coahuila, de inmediato inició gira por todo el Estado para conocer y detectar las necesidades y áreas de oportunidad turísticas.



EL VIERNES SE REUNIÓ con el Consejo de Canaco Monclova, quienes le dieron el espaldarazo. La Iniciativa Privada tiene confianza en su compromiso con la industria turística del Estado.



RICARDO ZERTUCHE, presidente del gremio comercial en Monclova y la región, entregó a la titular de Turismo un plan de trabajo para detonar el desarrollo turístico.



EL PLAN DE ESTRATEGIA y desarrollo turístico detalla las áreas de oportunidad de la Región Centro de Coahuila, en la que expresa también la necesidad del fideicomiso para el manejo y operación adecuado del Impuesto Sobre Hospedaje.



OBJETIVOS. Posicionar a Región Centro como el destino espectacular, diferente que ofrece alternativas únicas e irrepetibles para los turistas. Convertirla en la mejor opción de Coahuila para el turismo regional. Posicionar la marca para colocarla como una gran opción turística, de negocios o placer.



INCREMENTAR el flujo de visitantes a los principales destinos de la entidad: así como, sus pueblos Mágicos. Desarrollar nuevos segmentos de mercado turístico para ampliar la oferta. Incrementar la estadía y gasto promedio del visitante, mediante el desarrollo de productos turísticos.



GENERAR EXPERIENCIAS únicas en el visitante, que logren la intención de retorno y recomendación a terceros. Promover en los mercados meta. Romper la Estacionalidad. Desarrollo de fortalezas turísticas.



FUERA DE LOS EVENTOS que más hacer, como cuando, quien, cuánto cuesta, etc..etc.. Turismo regional. Información local y regional, impulsar la promoción a 300 kilómetros.



ATACAR MONTERREY, principal mercado de Coahuila, con una campaña sin precedentes hoy solo se ve promoción aislada. Especialización para competir con Estados maduros. Caravanas promocionales con agencias de viajes y tour operadores emisores. Portales y revistas especializadas con plataformas completas.



