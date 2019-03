09 Marzo 2019 04:10:00

Como patada de mula

Como patada de mula les cayó a muchos en Morena la designación de Claudia Garza del Toro como subdelegada del Gobierno Federal.



Doña Melba Farías muy indignada por el nombramiento de la ex regidora y ex candidata a la alcaldía que hasta tildó de flojo a Reyes Flores Hurtado.



Y es que al convertir a Claudia en la representante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Monclova le quita toda posibilidad a la diputada federal de trascender.



Tan mal le fue a doña Melba que ya no podrá empadronar a los beneficiarios de los programas federales.



Todo se tiene que canalizar a través de Garza del Toro. Delfina Villa tendrá que seguir sólo con la defensa de los adultos mayores, pero la diputada federal se quedó sin nada.



Que si tenía alguna aspiración política y por medio de los programas hacerse notar, ya quedó eliminada.



Tan consentida tienen a Claudia Garza del Toro que Morena tuvo que desembolsar 160 mil pesos para liquidar a los militantes que habían denunciado a la ahora funcionaria federal.



Las demandas que se colocaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje iban contra Claudia y Morena como tercero interesado.



Obviamente la subdelegada no iba a pagar y entraron al quite los de Morena.



Enviaron a la apoderada legal del partido, Diana Hernández para cerrar los convenios.



De lo que se trataba era de quitarle peso a Claudia, retirarle las denuncias porque los involucrados para poder recibir el dinero tenían que desistirse de continuar con el proceso.



Vaya usted a saber, a título de qué, pero el líder sindical en Maxxion Inmagusa, Rolando Aguirre está coquetando con todo mundo.



Primero les hizo ojitos a los del Sindicato Democrático y entabló diálogo con Ismael Leija.



Después se fue con los del sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia y con ninguno pudo hacer amarres.



Y a Rolando se le complicó porque no tiene representatividad y mucho menos nadie que lo siga.



El líder sindical tiene amarres con unos cuantos trabajadores de la empresa, no más de 40 y eso es todo lo que les ofrece a otros sindicatos.



Aguirre dice y asegura que ya no quieren a la Federación que representa a los trabajadores y lo dice por cuenta propia.



Con 40 obreros de su lado no llegará a ningún lado.



Dicen que Enrique Soto, alcalde de Castaños quiso saludar con sombrero ajeno con un supuesto apoyo a las ligas de beisbol.



Los de la Liga Ejidal lo pararon en seco para que no se estuviera colgando milagritos.



Y es que fue pírrico el apoyo que les dio el alcalde, apenas dos trofeos.



Los beisbolistas le tienen a detalle lo que les ha entregado.



En tres temporadas les ha mandado 12 pelotas y 8 trofeos y párele de contar.



Cualquier motivo es de crítica para el alcalde de Ciudad Frontera.



Y es que Florencio Siller tuvo a bien entregar una medalla al mérito a varias mujeres que consideración del edil son damas luchonas del municipio.



Pero los malquerientes del alcalde encontraron varios prietitos en el arroz.



Como entregarle medallas a Sandra de Luna, Bertha Alicia González y Juana Cázarez si las tres tiene años colgadas de las nóminas estatal y municipal.



Es decir, si algo han hecho por los fronterenses no ha sido con su peculio.



Lo merecen aquellas mujeres que trascienden por su trabajo diario, opina la ciudadanía.