¿Cómo recuperar a mi esposa?

Esta pregunta es enviada por un amigo de Facebook. ¿Te pidió que te fueras de la casa o se fue ella, te pidió el divorcio, te dijo que ya no siente nada por ti? Por tu parte pensabas que todo estaba bien, a veces discutían, pero los momentos buenos eran muy buenos hasta que llegó un punto donde ya no peleaban, pero la sentías distante, indiferente, fría, hacían el amor menos de dos veces por semana, tenían sexo, pero no intimidad, cada vez pasaba más tiempo en su trabajo, familia o amigas, hasta que te pidió separarse, ¿cómo recuperarla?



Primero hay que analizar por qué se perdió la relación. El cerebro del varón es diferente al de la dama, ella ve detalles que el hombre no. Antes de que ocurra una discusión ella te avisa muchas veces lo que le molesta, si se siente triste, sola, le falta cariño, se siente insatisfecha con la manera que la tratas, se siente abandonada, ella ve la crisis de pareja cuando apenas está por iniciar, en cambio el varón es práctico solo resuelve lo que está roto, difícilmente será previsor, no arregla algo que piensa que funciona hasta que te piden que te vayaas de la casa, es entonces cuando te das cuenta que cada reclamo era un aviso de que la estabas perdiendo.



Ahora que ya sabes que sí había un problema y que era grave, hay que analizar por que ya no quiere intentarlo una vez más, ¿en que momento decidió que este era el final?, ¿por quá? Cada caso es diferente, así que mencionaré el denominador común: DISTANCIA. No necesariamente es física pero siempre es emocional, obviamente si te vas a trabajar a otra ciudad es complicado comunicarse aunque hagan videollamada, debido a que la oxitocina y vasopresina que son las moléculas del amor que dura más de cuatro años, las cuales se producen cuando tocamos, olemos, besamos, abrazamos y tenemos sexo con la persona que amamos; por celular no se producen, así que el lazo se debilita.



Estas moléculas producen sentimientos de ternura, tolerancia, compasión, unión, empatía, los cuales son indispensables para negociar y resolver problemas de una pareja que intenta envejecer juntas, la ausencia de contacto físico conlleva problemas de comunicación graves, QUE HOMBRE Y MUJER PLATIQUEN NO ES TAN IMPORTANTE, QUE SE ABRACEN SÍ.



¿Y si tú no trabajabas en otra ciudad? No, pero salías muy temprano de casa y regresabas muy tarde, trabajabas de lunes a domingo, te llevabas trabajo a tu casa, seguías con la computadora o con el celular, o viajabas una semana sí y una no, y como ya trabajaste todo el día estás cansado, estresado y si hay una dificultad ya no tienes energía ni la paciencia para escuchar a tu mujer así que te desesperas, le gritas o la ignoras y cuando la ofendes no le pides perdón, no haces nada para compensarlo, ya no tienes oportunidad de escucharla, REALMENTE ESCUCHARLA y apoyarla porque estas tan cansado por llevar dinero a tu casa que ella se acostumbró a que contigo no se puede conversar.



Entonces empezó la distancia emocional, sí estás en casa, pero como si no estuvieras, tu esposa se siente sola y abandonada, el cerebro del varón siente que cumplió con todas sus obligaciones cuando lleva el dinero suficiente para pagar casa, carro, colegios, etc., Sí es importante, obviamente, pero en ocasiones perdemos el piso, tanto tú como tu esposa se equivocaron en las metas y objetivos por un momento pensaron que sería buena idea aceptar ese trabajo fuera de la ciudad, el que son 12 horas diarias o ese que requiere estar disponible las 24 horas del día.



En algún punto pensaron que era por el bien de la familia y que sería pasajero, pero no calcularon el costo, HAY QUE QUITARLE TIEMPO, ENERGÍA Y CALIDAD DE CONVIVENCIA A LA PAREJA Y A LOS HIJOS para llevar la cantidad de dinero que ahora llevas a casa. En ese momento no lo notaron, pero lo notan ahora que ocurrió una infidelidad, que las discusiones son muy fuertes, ahora que ambos son muy celosos, ahora que ya no sientes que te ama, aun así, la relación se puede rescatar si en el fondo ella todavía confía en ti.



