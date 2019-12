10 Diciembre 2019 03:10:00

Comparecencias ante diputados…

Muchas cuentas le van a pedir los diputados locales a los secretarios de Estado, cuando nada más les falta ponerles alfombra roja para que entren como artistas al Congreso.



Ya han desfilado algunos secretarios como la de Turismo, Lupe Oyervides; la de Cultura, Ana Sofía García Camil; el del Trabajo, Ramón Alberto Cepeda y hasta Jericó Abramo, de la Tenencia de la Tierra...



Ellos acuden a comparecer ante los diputados, pero éstos casi casi les hacen reverencias, les aplauden y se toman fotos con ellos...



Está bien que como anfitriones los diputados tienen que ser educados, pero se supone que las comparecencias son para que cuestionen al Secretario y le exijan cuentas claras..



Pero hasta las panistas Rosanilda González y Blanca Eppen Canales, aparecen muy monas, en todas las fotos con los funcionarios emanados del PRI...



Si son tan amigos, esas comparecencias salen sobrando, no les cuestionan nada, sólo los abrazan y apapachan...



Exhibe a inspectores...



Tremenda exhibida les dio en redes sociales el regidor César Flores Sosa a los inspectores de Vialidad y Transporte que dirige Mario Garza...



Y es que el funcionario Independiente de Monclova, se ha convertido en el defensor de los choferes de las aplicaciones InDriver y Uber y llega bien rápido cuando le hablan...



Por lo menos así se vio ayer, cuando un conductor afectado le habló y César Flores llegó de inmediato con todo y camarita...



Y todo para descubrir que eran los inspectores de Vialidad y Transporte Municipal, quienes estaban haciéndola de tránsitos en un accidente automovilístico y a bordo de un vehículo blanco sin logotipos del Municipio...



Según el conductor lo estaban amenazando con quirarle el vehículo y llamar a una grúa, lo que le iba a salir carísimo...



Pero en cuanto César Flores empezó a cuestionarlos, se fueron esparciendo como hormiguitas y se retiraron...



La recomendada...



Apenas ayer preguntábamos qué cosas buenas había hecho la diputada local por el PRI, Josefina Garza de Williamson, en caso de que quisiera ir por la reelección y uno de nuestros escasos lectores, respondió...



Dijo que en el Conalep Frontera hay molestia entre los trabajadores, porque la legisladora local recomendó a su compañera de fórmula Dora de la Cerda, quien en automático es diputada suplente...



Pues que la acomodó como jefa de Vinculación del Conalep con el sector productivo...



¿Que quién ocupaba el cargo antes?, pues eso sí quién sabe, porque dicen que antes no existía, que se hizo a modo para acomodar a la diputada suplente, vaya usted a saber...



Pues que al darle el puesto, hubo dos cosas, una buena y una mala:



La buena es que iba a recibir un sueldo pesos más pesos menos como de 29 mil mensuales...



Y la mala, pues que necesitaba la preparatoria terminada y ese requisito pues no lo cumplía, así es que como si fueran empanadas, terminó la prepa y entonces ya la pudieron acomodar...



Mi amiga la lideresa, dice que nada les ha importado la molestia de los trabajadores, quienes no le quieren ayudar a hacer su trabajo, ya que se le complica quesque porque no le sabe mucho a la computadora...



Vaya usted a saber, pero parece que el Conalep se está conviertiendo en refugio laboral de los priístas recomedados...



Ahí cobran desde hace tiempo la lideresa de la Borja Norma Rodríguez que empezó como intendente y ya es Prefecta y casi casi maestra...



Mario Mendoza, otro priísta y la hija de la lideresa de la Borja, Aracely Zapata y otros que se nos escapan de momento...



Quién fuera priísta porque ahí tienen buen sueldo y hasta al sindicato se andan afiliando...