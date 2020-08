12 Agosto 2020 04:10:00

Compicados

En la percepción de Armando Castro, el PRI no la tiene fácil en ninguno de los dos distritos de la Región Centro.



Un estudio de Encuestas México confirma lo que dice el delegado regional del Revolucionario Institucional.



En ambos distritos el PRI lleva ventaja sobre Acción Nacional, que es su más cercano competidor, pero no tan alejado de Morena que ni siquiera ha designado a sus candidatos.



Guadalupe Oyervides andaría con un 32 por ciento, seguida de Rolando Valle con 28.7 y Morena con 26.1.



En el sexto distrito, el PRI con Ricardo López Campos lleva ventaja y le saca a Morena casi 13 puntos.



Castro no quiere confiarse y los candidatos del tricolor están en lo suyo y arreciarán apenas inicien las campañas.



A CANTAR



Y si estaba difícil ahora habrá que ver cómo se le ponen las cosas al PRI, después que Emilio Lozoya empezó a cantar.



Ahora el ex director de Pemex, socio en algún momento con Alonso Ancira, es el que acusa y embarra al ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.



Así arrancó el show mediático del señor presidente López Obrador y que le dará juego durante el proceso electoral.



DESATIENDEN



En Ciudad Frontera están más preocupados por la elección que viene, la de alcalde, que la que está en juego, la de diputado local.



Entre Orlando Aguilera y Florencio Siller provocan que los priístas de a pie se enfoquen en una contienda que todavía no está en juego.



Se supone que hoy habrá reunión de los que se dicen aspirantes del un grupo llamado de “Unidad”.



Orlando se suma a Antonio Juaristi, Mario Martínez y Moisés Asís, aunque no saben con qué intenciones.



Algunos suponen que es una jugada de Florencio Siller, que ya habría hecho algún pacto con Aguilera, para mantener a todos, los que forman ese grupo, quietos.



Presumen que el alcalde de Frontera prepara el madruguete para después lanzar a su hijo Carlos.



GOLPES BAJOS



Por otro lado, Gerardo Oyervides que mantiene viva su aspiración a la alcaldía, sufre los ataques de Florencio Siller.



El alcalde arremetió, de manera sutil, contra el empresario y coordinador de la CROC y casi lo culpa por el retraso de una obra de pavimentación.



Siller le dio de patadas al pesebre porque el proyecto es del Estado.



De ahí pues que el gobernador Miguel Ángel Riquelme no se acerque por Ciudad Frontera, no hay química con el alcalde.



FESTEJOS



No hubo mariachis, por la contingencia sanitaria evitaron un festejo para el alcalde Alfredo Paredes.



Lo que hizo don José Díaz valió cualquier celebración en la presidencia municipal de Monclova.



Un modesto arreglo floral adornaba el despacho del alcalde, cortesía del ciudadano que fue a felicitar a Alfredo.



Y Monclova seguirá de manteles largos. Hoy celebra su 331 aniversario.



La ciudad destaca por muchas cosas, como que es la que más fechas de fundación tiene en todo el mundo y la última es la que hoy se celebra.



Pero además de eso, es importante por la calidad de su gente siempre echada pa´delante, sin rendirse y dispuestos a ayudar a quien lo necesite.



¡Felicidades Monclova!



SIN OPCIÓN



En Coahuila tiene que haber elección.



Contrario a lo que pueda pasar en Hidalgo, en el Estado no hay otra opción, los actuales diputados locales deben terminar este año su legislatura.



Por eso el gobernador está en coordinación con el INE para garantizar un proceso seguro y evitar riesgos a la salud de la población que acudirá a emitir su voto en esa fecha.



Ya se tiene construidos los protocolos para poder llevar a cabo un proceso electoral seguro y que toda la gente pueda salir a emitir su voto en confianza.