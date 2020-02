26 Febrero 2020 03:10:00

Complicada economía

Buen día... Versiones no confirmadas establecen que en la factoría local Trinity continuará la racha de despidos este próximo fin de semana, y que 200 trabajadores saldrán adicionalmente dentro de las medidas de supresión de puestos de trabajo que aplican las empresas ante el diminuto mercado lo que refleja una cadena interminable de afectaciones directas e indirectas en la economía.



Contrario a tiempos pasados, la crisis no es únicamente en Altos Hornos de México sino en todos los sectores de la industria desde el transformador, manufacturero, metalmecánico, maquilador y el comercio, en concreto la economía está seca, moribunda, y esta zona industrial no está sintiendo lo duro sino lo tupido.



Romo atenderá a MARS



Dicen que el gobernador Miguel Riquelme se movilizó a la Ciudad de México donde espera reunirse con Alfonso Romo Jefe de Oficina de la Presidencia de la República para promover la intervención del Gobierno Federal en las regiones Carbonífera y Centro donde urge inversión pública porque los billetes cada vez están más escasos.



Afirman que la tarde de ayer todo estaba listo para que durante la sesión de los martes del grupo Verde de la Sección 147 los trabajadores acudieran a manifestarse airadamente frente a la Fiscalía General del Estado, esa era la agenda, pero repentinamente surgió una contraorden, y se canceló el movimiento-.



Cancelan protesta



Semanalmente todos los martes se reúne la membresía del Grupo Verde ahí abordan diversos temas, así que todo estaba listo para que surgiera el acuerdo de acudir a las oficinas de la mentada FGE, en protesta por los atropellos de esa gente de la cual aseguran no están capacitados para ser detectives, ni protectores ciudadanos y mucho menos portar armas de alto poder.



También se sabe que el sindicato va a pedir a la empresa Altos Hornos de México que les conceda el día libre a las trabajadoras el próximo 9 de marzo o sea que no vayan a trabajar en solidaridad con el movimiento nacional de rechazo a los feminicidios.



Sin embargo, algunos lectores nos escriben y expresan; “cuando la gente acude al Seguro Social en caso de recibir mal trato proviene de una fémina, lo mismo en las escuelas donde son las profesoras las que agreden a los parvulitos con gritos y humillaciones ante sus compañeritos, igualmente en dependencias estatales de los tres niveles de gobierno, además de muchas féminas robando, defraudando y asaltando.



Plantan a morenistas



Eduardo Campos Villarreal, director general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (Simas) tenía citados a las 12:00 horas de ayer martes a José Rivera, Lupe Noriega y otros directivos del partido Morena quienes en diciembre y enero anterior, llevaron a cabo plantones y manifestaciones en el exterior de la dependencia reclamando el cese del entonces titular Mario Zamudio.



Pero como la canción de Joaquín Sabina; “y dieron las 2 y las 3” y el funcionario no acudió a la cita lo que molestó considerablemente a los morenistas quienes le iban a entregar un pliego petitorio, así que estuvieron toda la tarde esperándolo y ni siquiera señales de humo les envió por lo que ahora expondrán esto en la reunión semanal de los miércoles en el partido, sin descartar que el jueves reanuden los plantones.



Se registra Rolando Valle



Este miércoles Carlos Herrera Pinales y Rolando Valle Farías solicitarán en el PAN el registro de su precandidatura a la diputación local por el V Distrito Electoral, pero se les pedirá que surja un candidato de unidad a efecto de fortalecer el partido, señaló el dirigente del panismo monclovense Erick Ramos Treviño.



El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, agregó que ambos pedirán su registro ante los órganos internos del partido en Saltillo, y rechazó que él tenga proyectado hacer lo mismo, por lo que se descartó como tercer aspirante.



Hasta mañana