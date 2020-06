30 Junio 2020 04:10:00

Complicada situación en Eagle Pass

Mucho es el esfuerzo de la ciudad de Eagle Pass y el condado de Maverick por contener la ola de contagios, hacer reflexionar y que entiendan el “quédate en casa” a los residentes binacionales, pero la pandemia simplemente está en avance y constante a pasos agigantados en la frontera de Texas…



Tan sólo ayer lunes se reportaron 108 nuevos casos de contagios o personas que dieron positivo a Covid-19, cifra que representa un incremento del 33 por ciento en un solo día y alcanza ya esta frontera texana los 434 casos con tres personas fallecidas…



La situación no es sencilla, son muchos los enfermos que mantienen el virus activo, con el 66 por ciento y un crecimiento provocado por la movilidad, se deberá de analizar de forma constante la ocupación de camas de hospital, pero también qué grupos de población tienen la mayor incidencia…



Vemos el caso más cercano a la ciudad y el condado como es la tribu Kikapú, en donde se realizaron 150 tests de pruebas de Covid-19 y sólo uno resultó positivo, es decir, los integrantes de la nación india sí se han resguardado o se mantienen en un aislamiento o distanciamiento social que les reditúa buenos resultados…



Acuña, caso especial por COVID



Con 18 fallecimientos y muchos casos de Covid-19 semana a semana, Ciudad Acuña decidirá estrategias para salir adelante y contener este aumento de la pandemia…



Es un caso que se ve por la estrategia que tomó la autoridad y también por una gran movilidad que tienen los habitantes de esta región de Coahuila con viajes constantes al sureste mexicano que seguramente también provocaron estos contagios comunitarios…



No se trata sólo de que haya muchos casos, casi 400 ya en Acuña, sino que además factores como los fallecimientos y los pacientes hospitalizados es elevada la cifra. Con ese escenario, probablemente Acuña va encaminada a una restricción de nueva cuenta de algunas actividades no esenciales que provocarán que cientos o miles de trabajadores permanezcan de nueva cuenta en su domicilio…



Cada región de Coahuila toma en cuenta los factores para el avance en sus etapas de su reapertura, pero también si se complica el tema de los contagios en número, se dará marcha atrás…



Ahora sí se ve que las fallas ocurrieron por la falta de decisión del alcalde Roberto de los Santos y sus colaboradores, porque nadie pensó que el Covid-19 pudiera crecer de manera tan rápida y también con tantos positivos de gente cercana a la administración municipal…



Advierten catástrofe comercial



El que habló claro y contundente en el tema comercial fue el director de Desarrollo Económico y Turismo de Piedras Negras, Javier Beráin…



El funcionario, quien ha estado muy al pendiente de cómo ocurren las cosas en cuanto a los efectos de cierre parcial de actividades, ha señalado que si no nos ponemos atentos a que no se propague el Covid, corremos el riesgo de que haya una decisión en el sentido de regresar al cierre parcial de actividades y eso afectaría al empleo y volverían las situaciones por las que ya hemos pasado en casi cuatro meses…



El Covid-19 ha causado la pérdida de muchos empleos y si de nueva cuenta se cierran comercios, eso podría ocasionar una catástrofe porque hay muchos que no soportarán el cierre de nueva cuenta…



‘Pelancha’ participativa en el Congreso



Por el Palacio Legislativo, quien está muy al pendiente de los asuntos que se discuten en las sesiones es la diputada local Esperanza Chapa…



La profesora “Pelancha”, quien además ha recorrido de manera puntual los municipios que abarcan su distrito, se esfuerza por estar al tanto de lo que sucede entre sus representados para llevar a la legislatura estatal acuerdos y propuestas que den respuesta a esas inquietudes…



Esta semana se aprobó en el Congreso, a propuesta del diputado presidente Emilio de Hoyos, un punto en donde se acuerda aumentar las sanciones por el delito de peculado cuando los recursos que se desvían son del rubro de salud y de inclusión social…



El tema es importante, pues se refiere al delito del peculado que está muy sancionado, pero que eso se agrava cuando en donde se falla es en dineros que van a rubros esenciales, como es el cuidado de la salud de la población y los grupos más necesitados…