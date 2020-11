29 Noviembre 2020 03:10:00

Complicidad PRIAN

Luis Fernando Salazar tenía que decirlo, el estigma de “chapulín”, oportunista y otras cosas empezaron a pesarle por su cambio a Morena camino a sus aspiraciones a la alcaldía de Torreón, dijo lo causó la complicidad PAN-PRI.



El diputado federal no batalló, con un video en redes sociales expone su salida del PAN, dice que en Coahuila no ha habido alternancia y quedó endeudado por los Moreira.



Un caso que él denunció a la Fiscalía, fue a Corpus Christi, Texas, a pedir regresara dinero incautado al ex funcionario detenido.



Del PAN no tuvo respaldo, lo dejó solo, entendió como muchos coahuilenses el amasiato con el PRI, fue entonces que decidió, si quería la transformación, irse a Morena.



Salazar dice que para propiciar cambios y transformación no podría desde un instituto sometido al PRI, “haré lo necesario, si tengo que irme de un lugar a otro lo haré una y mil veces”.



Muy contundente Luis Fernando Salazar, primero deber ser el candidato de Morena y luego ganar para cumplir esa transformación que anhela.



Espectacular AMLO



No, no se trata de un elogio al Presidente de la República en la capital de Coahuila sino todo lo contrario, el mensaje de los grandes espectaculares que se aprecian a la entrada de Saltillo muestran rechazo, desprecio, reclamo.



Nada más porque están firmados por FRENA que sino acusaciones y sospechosísimo apuntaran hacia otro lado.



“López lo que se gana en Coahuila se queda en Coahuila” y “Ni un peso más a la transformación de cuarta”, de por sí el Presidente no quiere a Coahuila con esto menos.



Mensajes directos que podrán leer los conductores que circulen por las carreteras a Torreón, Monterrey Derramadero.



Temblor



Sino lo reporta el Sismológico Nacional ni por enterados se dan los habitantes de Minas de Barroterán que hubo un leve temblor, de 3.8, por lo tanto sin consecuencia alguna.



Ni para qué informar al pueblo después del suceso, si fue a 25 kilómetros del sureste de Múzquiz, dirían que es acomodo de la tierra por las excavaciones en las minas o tajos.



Cerran iglesias



Con la renuencia de algunas jerarcas católicos a cerrar las iglesias, algunos sacerdotes están alarmados por el contagio y muerte de algunos párrocos.



El semáforo Covid en Coahuila es rojo, aunque lo quieran disfrazar de naranja, según la información de trabajadores de la salud ..



La diócesis de cada región, el nuevo Obispo de Saltillo tendrá que decidir si continúan celebraciones al 30 por ciento de cupo o se cierran iglesias, el dilema sería la caída de ingresos para cubrir gastos parroquiales.



Aguanten



La pandemia de Covid ya va a pasar, aunque se encuentre en uno de los puntos más altos en México con 12 mil nuevos casos, se está controlando.



Dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por San Quintín, Baja California, donde inauguró un Hospital IMSS-Bienestar.



Sin palabras, imaginen lo que piensan los que perdieron un familiar o los trabajadores de la salud.