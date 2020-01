24 Enero 2020 04:10:00

Compra-venta

Todos quietos en Altos Hornos de México.



Nadie está autorizado a vender siquiera un tornillo hasta en tanto no se concrete la compra-venta de la empresa.



Este fin de semana Alonso Ancira deberá estrechar la mano de los directivos de Ternium para sellar el trato.



Lo único que pudiera evitar ese apretón de manos sería que le volvieran a echar el guante al todavía presidente del Consejo de AHMSA.



Los directivos de ambas empresas ya están en España y mientras en Monclova todos están “congelados”, nadie puede hacer un acuerdo hasta que los de Ternium lleguen a tomar las riendas.



LUIS ZAMUDIO



Y de aquellos 3 mil 500 millones de dólares que según vale AHMSA se convirtieron en menos de la mitad.



Desconocemos a detalle las pormenores de la compra-venta, pero fuentes de la acerera confirmaron a este Confesionario que la transacción se fijó en menos de la mitad.



Allegados a Luis Zamudio aseguran que ya está todo arreglado para finiquitar el trato, sin embargo, Francisco Orduña insiste que todavía están en proceso.



Cuestión de días para confirmarlo.



ALFREDO PAREDES



El gobernador Miguel Ángel Riquelme parece trabajar mejor con los alcaldes de oposición.



Alfredo Paredes es del PAN, gobierna en Monclova. Florencio Siller es del PRI, igual que el mandatario, gobierna en Ciudad Frontera.



Antier que Riquelme tuvo que aterrizar en la Ciudad del Riel y necesitaba cómo trasladarse a Piedras Negras le pidió el favor a Alfredo.



Por lógica sería más fácil recurrir a los de su mismo partido.



MIGUEL ÁNGEL RIQUELME



Blindaje total para Coahuila y ayer entregaron equipo y unidades para las corporaciones policiacas.



Así es como el gobernador del Estado refrenda su compromiso con la seguridad.



Miguel Ángel Riquelme convocó a diputados locales, federales y senadores para la entrega del equipo en Saltillo.



Alfredo Paredes hace lo propio. Ya están listas las unidades para Seguridad Pública que entrarán en circulación dentro de poco.



Lo que llamó la atención de las nuevas patrullas es que son en color rojo y de la marca Jac.



HIJOS PRÓDIGOS



En el PRI están contentos porque están regresando al redil varias ovejas descarriadas.



Hicieron la convocatoria para la visita se la senadora Verónica Martínez y se dejaron ver algunos que se habían alejado del tricolor.



Ricardo Saldívar fue uno de los que reactivaron, para bien o para mal.



Otro fue Ricardo Menchaca, ya sin intenciones de lanzarse al ruedo de la política.



Vaya usted a saber si fue por la visita de Verónica, pero ya están regresando los hijos… pródigos.



CANDIDATEABLE



Antonio Juaristi no es candidato porque no quiere.



El notario público de Ciudad Frontera fue el guía en la gira de Verónica Martínez.



En cada visita de la Senadora se apoya al 100 por ciento en Juaristi que además fue su coordinador de campaña.



A cada municipio que llegaron, al fedatario lo reciben como en si llegara al Comité Municipal del PRI en Frontera.



SEXTA VISITA



Si no hay cambio de agendas, Andrés Manuel López Obrador cumplirá su sexta gira por el Estado.



Para esta ocasión sólo está programado un evento en Saltillo.



Los encargados de la agenda comentan que el presidente escogió Coahuila para celebrar el aniversario de su programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



A la expectativa los de otros partidos para ver la fuerza que tiene López Obrador y si Morena, su partido, es capaz de llenar el Parque Las Maravillas.