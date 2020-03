13 Marzo 2020 05:10:00

Compras de pánico en Texas

Donde comenzaron las compras de pánico fue en Texas, luego de una serie de medidas tomadas por las autoridades escolares en distintas ciudades y que rebotó en la confianza de la población que se abalanzó hacia tiendas como HEB y Walmart para abastecerse de jabón, gel antibacterial y papel sanitario, así como agua embotellada…



En Eagle Pass el Distrito Escolar convocó a una reunión emergente para hoy en la tarde y decidir qué se hará, si se extienden las vacaciones o si se toman otras medidas, siempre en el objetivo de vigilar y cuidar la salud del alumnado…



El alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, no ha salido a decir nada, no se ha visto tal vez porque ande de spring break y porque no ha entendido la magnitud de la situación…



Se trata de que haya seguridad, pero la población al menos hoy se aglomeró en las tiendas más conocidas para comprar incluso por pallets o tarimas el agua embotellada…



Veremos y diremos qué es lo que sucede en los próximos días porque este tema es día a día como se analiza y se decide si se modifica de etapa…



Las universidades en San Antonio, Texas, han suspendido las clases para toda la próxima semana y a partir del 23 de marzo y hasta el 28 de abril serán sólo clases en línea, se cancelan las presenciales…



También el show aéreo en la base aérea Laughlin de Del Río, Texas, se suspendió y hasta nuevo aviso se podría reprogramar…





Secretaría de Salud en Acuña



Donde la Secretaría de Salud y su titular salieron de nueva cuenta a poner orden fue en Ciudad Acuña, luego de que grupos de padres de familia del Colegio Americano de esa ciudad reclamaron vía grupos de Whatsapp el que una niña de primaria fuese admitida luego de retornar de un viaje por Italia y que no se le requiriera certificado médico…



El director del plantel privado de inmediato reaccionó y dijo que se tomaron las previsiones necesarias y se le pidió a la familia de la menor un certificado médico de que no padecía coronavirus y se fue a su casa…



Tras el incidente, la Secretaría de Salud rápido ubicó a la familia, dialogó con ella y le informó que los cinco miembros que viajaron a Italia estarían bajo vigilancia epidemiológica…



No se trata de alarmar, sino de dejar en claro que la Secretaría de Salud hace su trabajo y como tal debe estar atento de cómo llegó esa familia y por dónde ingresó a México procedente de Europa…





PAN se prepara para distrito 2



Donde sostienen reuniones de planeación y sobre todo de capacitación para quienes apoyarán a la candidata a la diputación local por el distrito 2, es en el PAN de Piedras Negras…



El dirigente local Felipe Soto Septién ha conformado un grupo de panistas quienes apoyarán en la campaña a la candidata y sobre todo apoyarán en los eventos de recorridos y masivos que se agendan ya dentro de la estrategia…



Soto Septién sabe que no será sencillo, pues muchos panistas malagradecidos abandonaron el barco, traicionaron sus principios y se van a la búsqueda de otras opciones para seguir o retornar a incrustarse en la nómina estatal o federal…



El dirigente municipal se reúne un día sí y otro también en el comité con panistas jóvenes y se han planteado la estrategia de dejar inscribir como militante a todo aquel ciudadano joven o maduro que desee integrarse y trabajar…





Dura investigación para Transporte



Mal servicio, rutas cortadas, choferes malhumorados o de conducción errática se conciben dentro del servicio de transporte de Piedras Negras, pero que un operador de un camión de transporte rapte por 40 minutos a una pasajera, eso es algo que debe preocupar a la coordinación del ramo y sobre todo investigar a fondo para determinar una sanción al chofer, una denuncia y una sanción al dueño de la concesión, sea cual sea la empresa…



Por ello es que Félix Garza se ha preocupado por esta situación y ha notificado al secretario del Ayuntamiento, “Tato” Castro, para que haya una sanción una vez que se tenga todo claro…



El asunto es delicado, grave, ojalá y que no quede en un apercibimiento…