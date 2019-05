10 Mayo 2019 04:10:00

Con carta notariada, limpia en Juzgados

QUIENES OBTUVIERON UNA puntuación de 100 en materia de transparencia fue el Congreso del Estado que preside Marcelo Torres Cofiño…



ESTA EVALUACIÓN LA REALIZA el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y es así como se refleja el Poder Legislativo en materia de rendición de cuentas…



LOS COMISIONADOS DEL ICAI aprobaron de manera unánime el que se otorgue la máxima calificación al Congreso del Estado luego de la evaluación realizada..



TORRES COFIÑO HA SEÑALADO de manera permanente que el Congreso del Estado está comprometido de manera estricta con la transparencia y el libre acceso a la información pública y prueba de ello es lo que hoy señala el ICAI…



ESTO SIRVE, DIJO EL PRESIDENTE del Congreso, para dar certeza y confianza a los ciudadanos que el Poder Legislativo aplica de forma honesta y legal los recursos que le son asignados y también las responsabilidades para las que fueron electos…



III



EN EL ASUNTO QUE SE ha ventilado en el centro de justicia penal de Piedras Negras, ayer tomó un nuevo sesgo pues resulta que los empleados administrativos y un notificador de allá de Saltillo arribron a esta frontera con un oficio firmado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, documento notariado, con el cual se notifica la destitución de tres empleados del área administrativa, mismos que pretendían despedir sin más y solo exigiéndoles su renuncia y con un pago mínimo de finiquito que no va acorde con lo que dicta la legislación en materia laboral…



AHORA EL PRÓXIMO LUNES, porque hoy es festivo inhábil para el Poder Judicial, se les notificará de forma oficial esta destitución a los trabajadores…



LO QUE OLVIDARON LOS encargados de tenderle la cama a estos empleados que están con un pie en la puerta, es que los nombramientos que tienen los empleados en capilla no son solo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, sino que además deberán informarles su destitución del sistema penal tradicional, donde por cierto hay cientos o miles de casos pendientes…



III



POR CIERTO QUE EL PRÓXIMO lunes, cuando se den cuenta de su nueva pifia los administradores del Poder Judicial, estarán expuestos ante los medios, pues precisamente el lunes se conocerá ahí en los juzgados junto al Cereso la sentencia del padre “Meño”, lo que dará pie a que todos los medios se enteren de los entuertos que manejan y manejan mal, en el Poder Judicial…



EXTRAÑO es QUE SE QUIERA hacer limpia en el Distrito de Río Grande cuando las cosas en materia de medición de resultados hablan bien de la región de Piedras Negras, no así en otras regiones, donde las cosas sí que están empantanadas, como es Torreón…



III



PLAZAS COMERCIALES, INVERSIONES EN empresas y más negocios es lo que se genera y mueve a diario en Piedras Negras lo que habla del dinamismo de la ciudad para el futuro y la confianza de los inversionistas en esta región para instalarse…



A DIARIO SE ANUNCIAN nuevos restaurantes, nuevos espacios comerciales y eso refleja confianza y un boom económico para la ciudad que se traduce en mas empleos y más dinero circulante que provoca un efecto multiplicador…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES y su equipo de trabajo se esfuerza en que esa promoción y apoyo para quienes se interesan en la ciudad refleje el poder y la capacidad de la región, además de que existe un boom para que esos negocios tengan éxito…



III



EN ACUÑA, EL ALCALDE ROBERTO DE los Santos solicitó todo lo necesario para que el recuento del contrato colectivo de trabajo que se disputan CTM y el Sindicato Minero…



PARA QUE LAS COSAS se desarrollaran de la mejor manera, el recuento se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Sedena en el cuartel militar con vigilancia de soldados y con representación de las partes involucradas, incluso de la empresa Arneses PKC…



EL CONFLICTO TIENE YA más de seis años e incluso en este recuento participaron más de dos mil extrabajadores que habían sido despedidos en el inicio de las diferencias…



HAY QUE RECONOCER QUE todo se realizó en calma sin contratiempos y de forma ordenada, sin que la empresa parara sus operaciones por la votación…