24 Agosto 2020 04:10:00

¿Con cubrebocas o sin él?

Todavía anoche no estaba 100% amarrada la agenda que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá, ahora sí, por el noreste, y si bien el programa estuvo sujeto a cambios durante la jornada del domingo, finalmente en Palacio Nacional consideraron a Saltillo como escala en su trayecto por tierra hacia Monterrey.



AMLO iniciará agenda el miércoles 26 a las 7 de la mañana con la tradicional conferencia de prensa “mañanera”, desde Torreón. Ese mismo día, pero a las 10:30 horas, presentará en Gómez Palacio el proyecto de agua para La Laguna y al mediodía, también en aquel municipio de Durango, cortará el listón inaugural de un centro comercial.



De acuerdo al plan, el Mandatario mexicano llegará a Saltillo a las 4 de la tarde para poner en marcha el Centro Regional de Identificación Humana, junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme y el delegado federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado.



La duda es si AMLO se pondrá o no el cubrebocas, tomando en cuenta que, en Coahuila, es obligatorio.





En terrenos del bloque



La gira de López Obrador estaba programada para hace una semana, pero finalmente se concretará. Luego de Torreón y Saltillo, el jueves 27 habrá “mañanera” desde Monterrey y la idea es que lo acompañe el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”. A las 11:00 horas visitará la refinería de Pemex en Cadereyta.



De ahí seguirá por carretera hasta Tamaulipas, terrenos del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca; a las 15:30 horas, en Matamoros, iniciará obras de mejoramiento urbano y el viernes 28 de agosto cierra semana en Reynosa, con “mañanera” y programa de mejoramiento urbano.



La gira cobra mayor expectación, pues el Presidente andará en los terrenos donde nació el bloque federalista.



La duda crece



Hace días comentábamos del aparente interés del senador Armando Guadiana para que se transparente el manejo de los más de 17 millones de pesos que Morena recibe por concepto de participaciones.



Para más de un morenista, la duda crece al voltear a ver las condiciones en que hacen su trabajo dirigentes como el profesor José Guadalupe Céspedes Casas, o el presidente del Consejo Estatal, Raúl Yeverino, quizás los principales predicadores de la austeridad republicana. El primero de ellos, por ejemplo, duerme en las instalaciones del partido, en colchón prestado, pues ni para viáticos alcanzó.



Nombre y apellidos



Ante esto último y los señalamientos de Guadiana Tijerina, los reflectores apuntan de manera obligada a la anterior dirigencia, que estuvo a cargo de la ahora diputada federal, Miroslava Sánchez Galván, y más si se considera que su periodo como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal no concluyó en los mejores términos, luego de los cheques que según esto se emitieron sin justificación, y resultaron perdedizos varios vehículos comprados con los recursos del partido.



Por lo visto, los señalamientos del senador de bigote y sombrero tienen nombre y apellido.



¿Con permiso o por la libre?



Habrá qué ver cuántos integrantes del Gabinete estatal traen el visto bueno para moverse, porque a lo mejor en una de esas no salen en la foto. Todavía no reinicia por completo el proceso para renovar el Congreso local, asunto de alta prioridad en Palacio de Gobierno, y más de un colaborador del gobernador Riquelme Solís, de Coahuila, andan en la etapa de precampaña, pero para las alcaldías.



Nomás por mencionar un ejemplo, está Román Alberto Cepeda, para más señas el titular de la Secretaría de Trabajo, quien agarró vuelo con el recién acuerdo para la reactivación económica en la entidad, en donde, nos aseguran, metió mano, experiencia y buenas relaciones para asegurar el éxito de la agenda, pero por lo visto ahora no hay quien lo pare en su intento por ser candidato a Alcalde de Torreón.



El contrapeso



Y a propósito de anticipados, el brinco que dará José Ángel Pérez Hernández de la bancada del Partido Encuentro Social, a la de Morena en la Cámara de Diputados, es porque alguien le dijo que será el contrapeso del “exniño azul”, Luis Fernando Salazar Fernández, a la hora de la disputa por la candidatura para la Alcaldía de Torreón.



El problema para “El Arre” es que al parecer esta vez al “Hooligan” nadie lo para. Veremos.