20 Abril 2019 04:10:00

Con guayabera blanca





El gobernador Miguel Angel Riquelme se apersonó en la conmemoración del Viacrucis del Cerro de las Noas, en Torreón, que según nos comentan los enterados en los asuntos de la fe, es uno de los más grandes y representativos del país… Llegó con guayabera blanca y en todo momento, nos comentan, estuvo atento a los diálogos del montaje entre soldados romanos y la representación de los judíos.



El Góber aprovechó la presencia de miles de familias a lo largo del recorrido, para destacar los resultados en materia de combate a la inseguridad. Como lo hace con frecuencia en distintos foros, aseguró que hace años ese tipo de concentraciones masivas eran imposibles ante la ola de violencia por el crimen organizado.



Por cierto, el gobernador participó en el Viacrucis muy cerca del obispo Luis Martín Barraza Beltrán, con lo cual se despejaron dudas sobre la relación institucional que tienen.



Baño de pueblo



Y como el Viacrucis fue en su natal Torreón, el gobernador Riquelme aprovechó para no llegar solo, y lo hizo en compañía de Xavier Herrera Arroyo, a quien no pocos integrantes de la comunidad priista en la Comarca Lagunera ubican como el futuro candidato a la Alcaldía, claro, del Partido Revolucionario Institucional.



Y qué mejor baño de pueblo para el subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas del estado, que la presencia, según el reporte oficial dado a conocer por el Gobierno de Coahuila, de unas 70 mil almas.



Herrera Arroyo aparece como el funcionario estatal más cercano al Gobernador, al grado de que cuenta con el visto bueno para ir a la siguiente contienda municipal, en el 2022, y tratar de recuperar terreno en la Perla de la Laguna, en donde al tricolor no le ha ido bien.



Otra vez Aeroméxico



Nuevamente lo hizo. De buenas a primeras Aeroméxico suspendió las frecuencias programadas para este fin de semana en la ruta Saltillo-Ciudad de México y viceversa, con la correspondiente afectación para los usuarios del servicio aéreo que, con boleto pagado, tuvieron qué recurrir a la opción del aeropuerto internacional de Monterrey.



Bastante chamba tienen el director general de Servicios Estatales Aeroportuarios, Luis Gerardo García Martínez y el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, para meter en cintura a la aerolínea mexicana, que a la menor provocación desaira a Saltillo.



Cada vez hay más voces que se pronuncian por, de una vez por todas, diversificar las opciones de salida y regreso para cientos de pasajeros que a diario van o vienen a la Ciudad de México y otros puntos del país.



No está de más



Directivos del Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo fueron llamados a cuentas por la Fiscalía General del Estado para declarar sobre el suicidio que presuntamente se consumó por parte de un interno originario de Monclova, a minutos de su ingreso.



Si algo hay sobre el asunto son dudas y, conforme pasa el tiempo, se acumulan las versiones sobre lo que ocurrió el jueves pasado. Hay quienes creen que la versión de las autoridades penitenciarias es por demás alejada de la realidad.



Mientras tanto, nos comentan que en el Congreso del Estado tienen listo un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, el lagunero Apolonio Armenta Parga, pues nunca está de más dar detalles sobre la manera en que vienen funcionando los centros penitenciarios.



Seleccionado nacional



Jorge Luis Guerrero Salcedo es el único coahuilense seleccionado para formar parte del Equipo Nacional de Combate de Incendios Forestales que recién se integró por parte del Gobierno federal, en un intento por contar con un cuerpo especializado para hacer frente a la estrategia contra incendios a lo largo y ancho del país.



Guerrero Salcido se desempeña como director de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, y precisamente destaca por su conocimiento del terreno y la capacidad técnica para coordinar el combate de incendios forestales.



El funcionario coahuilense ahora forma parte de las grandes ligas y nos comentan que el Equipo Nacional de Combate de Incendios Forestales estará conformado por 30 especialistas de todo el país.



Sí existen



Los milagros existen y más en Semana Santa. Resulta que tal vez por la época, al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se le ablandó el corazón y anunció que siempre sí habrá financiamiento para obras de agua y drenaje en Coahuila. No será mucha la ayuda, pero finalmente la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento no tenía nada. La 4T dijo que este año habrá 82 millones de pesos para ese propósito, que se van a distribuir entre 80 proyectos para los 38 municipios. Peor es nada.



La buena noticia la dio a conocer el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.