07 Junio 2020 03:10:00

Con la espada en la pared

La población, comerciantes y empresarios están contra la pared y una espada en el cuello. Después de una cuarentena social y comercial de 3 meses, no hay comercio que lo aguante y menos un trabajador o comerciante que depende de la venta diaria para comer.



LAS EMPRESAS Y COMERCIOS siguen despidiendo trabajadores el desempleo se siente en las calles, los gobiernos municipales y estatales sin recursos para enfrentar el problema de salud y aún más el social que se avecina.



UN GOBIERNO Federal irresponsable y ciego, que no ve por los intereses de la población sino de su propio partido, que no pone el ejemplo y sin embargo ejerce presión sobre la población.



UN SECTOR COMERCIAL ahogado que representa el 85% de los empleos del país, que el Gobierno Federal ve como enemigos, cuando sabe que de ellos depende la economía



NO SE PUEDE buscar la riqueza o el bienestar sacrificando el de los demás, si se ahoga a quienes generan economía y empleo, se ahoga al país.



¿QUIENES GENERAN ECONOMÍA? No es el gobierno, es el sector productivo, muchas personas siguen sin entenderlo aún y cuando dependen de una fuente de ingresos privada.



MÉXICO TIENE muchas clases sociales, alguna más privilegiada que otra, pero algo es seguro, nadie lleva el pan a su casa sin trabajo o esfuerzo, porque hasta los pediches en la calle le sufren para 5 pesos.



ES URGENTE que el gobierno entienda que el problema de salud e instalaciones adecuadas es de ellos, los comerciantes y empresarios generar economía y de ambos cuidar protocolos de salud.



ES IMPERATIVO reactivar el sector productivo, urgente abrir la economía, los bancos han dado marcha atrás a préstamos, sabiendo que no hay capacidad de pago.



LOS GOBERNADORES de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Durango, Colima y Guanajuato y Guerrero, han dicho no al semáforo rojo del Gobierno Federal, impuesto por un subsecretario que hoy dice una cosa mañana otra y ni sus jefes atienden las recomendaciones.



LOS GOBERNADORES de Yucatán y Quintana Roo hicieron lo mismo pero por su lado, van a mover su semáforo y economía de forma independiente.



EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme, se coordina con Ayuntamientos y empresarios para probablemente el día 15 de junio avanzar una fase más, no en todo el Estado pero sí en la Región Centro y Pueblos Mágicos.



AZUCENA RAMOS, secretaria de Turismo en Coahuila, está en espera de luz verde por parte de Comunicación Social del Estado, para que autorice una serie de espectaculares y otras herramientas promocionales para arrancar la atracción del turismo carretero.



ES URGENTE pasar del tema de protocolos de salud a la muestra de atractivos y venta de productos, ya de recomendaciones estamos full, ahora toca hablar de lo bueno y bonito para reactivar la industria en nuestro querido Coahuila.



TURISMO COAHUILA a promover y vender, allá los de salud a lo que les toca, mientras sigamos con el mismo tema diario, nos vamos a morir de hambre con tanto desempleo.



UN LÓPEZ OBRADOR que salió de gira movilizando operativos de seguridad impresionantes, una secretaria de Gobernación senil, Olga Sánchez Cordero, que dice que no se infecta porque toma gotas milagrosas.



UN PRESIDENTE de la República que grita a pulmón abierto que no robar y no mentir sirve para no enfermarse de Covid, me imagino que muchos de su gabinete estarán ya en agonía.



COMPRAS DIRECTAS sin licitaciones, donde siempre aparece un familiar, un amigo o conocido ha sido el caso en el 80% de las compras del Gobierno Federal.



ESTO NO ES NUEVO y tampoco raro, pero que no nos vengan con cuentos chinos, la cuarta transformación no ha cambiado en nada las costumbres de corrupción ancestrales.



EL PAÍS ESTÁ en caos, la economía devastada, los empresarios agonizan, la población cada día más empobrecida. Es urgente salir a trabajar para llevar sustento al hogar.



PERO DENTRO de todo lo malo que esta pandemia nos ha traído, también hay casos buenos como el paseo del Río Monclova, donde ahora cientos de familias pasan al atardecer.



ALFREDO PAREDES tiene su cereza del pastel, esa obra ha sido tal su éxito que Protección Civil ha tenido que intervenir para pedir a la población usen su sana distancia.



YA MUCHOS HACEN al Alcalde de Monclova en una silla de la Diputación Federal, Paredes ha manejado bien la ciudad y la crisis que pasamos.



HABLANDO DE Protección Civil, Agustín Ramos pidió a la sociedad que si no tiene una urgencia para asistir al Seguro Social no lo hagan, sigue siendo zona de riesgo.



DE HECHO la mayor parte sino es que todas las mujeres que van a dar luz un bebé, le han buscado por otro lado, nadie quiere tener un bebé en el Seguro Social, bueno ya ni enfermos de diabetes o hipertensión van a consulta.