Con la marea de Tampico

Ni rebeldes, ni gobernadores de contención. Los mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán aprovecharon la marea en calma de Tampico y las tranquilas corrientes del Pánuco para sacar la bandera de la paz y lanzar un llamado de unidad al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Aseguraron que no son gobernadores incómodos, sino cómodos para la Federación, pues ayudan al Gobierno de la Cuatroté a resolver tareas que le corresponden en seguridad, educación y recientemente también en salud. “No se trata de crear bloques, ni separar al país, sino de ayudar y generar consensos”, coincidieron Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez, Francisco García, José Rosas y Silvano Aureoles durante la séptima reunión interestatal del noreste.







Se cuidan del Covid-19



Cada quien a su manera, pero los gobernadores admitieron que le sacan la vuelta al coronavirus. Riquelme aseguró que su agenda pública se redujo a 20% o menos y cada semana y media se somete a la prueba clínica correspondiente y lo hizo también a una extraordinaria, luego de visitar, junto al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el Hospital General de Zona número 7, en Monclova.



El Bronco Rodríguez Calderón procura mantenerse en la casa familiar de Garza García, Nuevo León, donde además tiene sus caballerizas y para los otros tres aliados la prevención consiste en mantener la sana distancia, evitar el mayor contacto personal posible y el uso obligatorio de cubrebocas. Señalaron que si a ellos les funciona, el mismo resultado puede haber en la población en general.







Le van a seguir



Por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alianza de gobernadores tendrá vida. Esta vez el turno fue para Tamaulipas, con sede en Tampico, pero el viernes 8 de mayo, “El Güero” José Rosas Aispuro Torres, de Durango, será el anfitrión. Una semana después el tramo estará lejos, pues será el turno de Silvano Aureoles Conejo, en Morelia, Michoacán y muy probablemente al regresar las sesiones de trabajo al noreste, Coahuila vuelva a ser anfitrión, como ocurrió hace dos semanas.







Reapareció



Por cierto, la reunión de los gobernadores sirvió para la reaparición en público del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, quien es amigo del anfitrión, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y les ayudará en la estrategia para plantear modificaciones al Pacto Fiscal y la redistribución del ingreso.



El chiapaneco fue personaje clave en la administración del también panista Felipe Calderón Hinojosa, de quien fue secretario particular. También fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, diputado federal y en 2010, precandidato a la dirigencia nacional del albiazul. En el Senado presidió la Comisión de Justicia y, dada su cercanía con el entonces presidente de México, estuvo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.







La libraron



Hasta lo más alto de la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila llegó la ola de contagios por Covid-19. Ya se sabe que el médico Leopoldo Santillán Arreygue no terminaba de acomodarse al frente de la delegación Coahuila cuando resultó positivo a la prueba que se le practicó y, de acuerdo con personal de la propia institución, se encuentra prácticamente en la última etapa de recuperación y en breve estaría de regreso a su cargo, ocupado, por lo menos en membrete, de manera provisional por Fernando López Gómez.



Ahora también se sabe que otra víctima de contagio fue el médico Alejandro Cantú López, para más señas secretario general de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Coahuila. Santillán y Cantú habrían recibido el virus en Monclova y los dos se recuperan en aislamiento domiciliario. Prácticamente ya la libraron.







Busca incautos



A lo mejor no lo ubican, por su paso por la alcaldía de Saltillo como secretario particular de Isidro López Villarreal, pero Juan Pablo Valdez, conocido en el bajo mundo de la política como “El Tucán”, se vende en los actuales tiempos como coordinador de campaña en los distritos de Saltillo, sobre todo en los ubicados al norte de la ciudad, donde asegura tener control y arraigo.



Por ejemplo, le ofreció sus “servicios” de estratega a la virtual candidata a diputada local por el distrito 14, Amal Lizeth Esper, a quien aseguró que la puede hacer ganar. Lo que no dice el también fallido empresario es su cercanía y dependencia política del exalcalde, lo cual preocupa sobremanera a la cúpula panista, pues en una de esas algún incauto le hace caso y sus pasivos y los del exalcalde se le cargan al albiazul, que ya de por sí se encuentra en el tercer lugar de las preferencias en la capital del estado.







Que están amarrados



Hasta anoche, los 13 legisladores federales de oposición estaban amarrados en no votar a favor de un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para dar vía libre a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener poder absoluto en la decisión sobre el destino del Presupuesto de Egresos de la Federación.



De acuerdo con el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, uno de los integrantes del grupo que rechaza el planteamiento del tabasqueño, hay consenso entre su partido, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para batear la iniciativa. El desenlace será hoy y por lo tanto falta poco para conocerlo.