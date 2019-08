11 Agosto 2019 04:10:00

Con la misma moneda

Con la misma moneda

En el Palacio de Coss buscan cerrar el paso al grupo parlamentario de Morena para evitar que llegue a la presidencia de la Junta de Gobierno a partir de enero próximo, en el último tercio de la actual Legislatura, y una opción es disparar con las mismas armas del partido de moda.



Resulta que en San Lázaro la vicepresidenta de la Mesa Directiva y morenista, Dolores Padierna, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso para reservar la presidencia de la Cámara a la fuerza política con mayoría absoluta, es decir la del partido marrón, pues como las bancadas del PRI y el PAN son tan “pequeñitas”, no tienen suficiente respaldo del pueblo y por lo tanto no merecen aspirar al liderazgo de los trabajos legislativos.



En Coahuila, Morena tiene dos diputados y una está en proceso de expulsión. ¿PRI y PAN le pagarán con la misma moneda?



Que ahora sí

Lorenzo Córdova Vianello tiene pendiente una visita a Saltillo y al parecer lo resolverá el próximo jueves. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral iba a estar el último de mayo, pero la agenda se le complicó y optó por buscar nueva fecha.



En la agenda hay dos temas: la firma de un convenio de colaboración con la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), de Luis Efrén Ríos Vega, y cortar el listón inaugural de las instalaciones que estrenaron hace más de un mes los funcionarios y empleados de la Junta local del INE en la entidad.



Por cierto, quien convenció al consejero nacional del INE de la visita no fue, como sería natural, el vocal de la Junta, José Luis Vázquez López. ¿Entonces?



¿Contreras al PRD?

¿En qué andará la exdiputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal? Ahora se deja ver seguido por Matamoros, en los dominios de Jesús Contreras Pacheco. Al parecer el profesor busca la manera de volver por sus fueros ante los desaires del alcalde morenista Horacio Piña Ávila, a quien le puso en charola de plata la estructura territorial para que llegara al cargo, y una vez en él, no le regresó la copa.



Y como Guajardo y Contreras andan de capa caída, no descarte que este último de pronto aparezca con la camiseta amarilla. Mientras tanto, es probable que en la contienda de diputados locales del próximo año los laguneros vean en la boleta electoral a perfiles cercanos al expriista, pero con los colores y logotipo del partido del sol azteca. El profesor mantiene arraigo en el sector rural y eso lo sabe la

perredista.



Se asomó

Hace días le dimos a conocer acerca de expedientes abiertos por una serie de irregularidades en la compraventa de carbón coahuilense a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Por ahora, nos señalan fuentes cercanas al caso, se trata de indagatorias meramente administrativas, pero al parecer el superdelegado Reyes Flores Hurtado se asomó bien a los expedientes y se dio cuenta de las irregularidades, de ahí que no descarta que algunos casos terminen en denuncias ante el Ministerio Público.



Las investigaciones tienen buen avance y en las próximas semanas se podría concluir cuáles casos se van a llevar al terreno de responsabilidades penales y en qué otros van a terminar con estirones de oreja para los involucrados. Veremos.



Poca pasión

La visita dominical de Andrés Manuel López a Ramos Arizpe no levantó grandes pasiones políticas, por lo menos no en la víspera. Todo era calma en las cercanías del Hospital Ixtlero. En el pasado quedaron los aparatosos operativos de seguridad, las caravanas de camionetas oscuras circulando a toda velocidad y los inconfundibles elementos de lo que antes era el Estado Mayor Presidencial.



Tampoco en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe esperaban aeronaves privadas o del Gobierno federal para trasladar funcionarios.



La mayor expectativa es si la porra de Andrés Manuel se aplicará en lo que sabe, es decir, abuchear a los funcionarios ajenos a Morena.



¡Cuidado con los bancos!

Clientes de BBVA Bancomer le reclaman el saqueo de sus tarjetas y denuncian que el banco ignora las quejas. Resulta que cuando quieren retirar dinero o realizar pagos, se encuentran con que los documentos fueron exprimidos al límite.



A los clientes les preocupa que haya personas que conozcan sus nombres, número de teléfono y los datos de la propia tarjeta, entre otra información personal, que permiten el fraude cibernético o electrónico. Es sospechoso y se preguntan si exempleados o trabajadores vigentes están coludidos para robar a los clientes.



¿Cuál será la respuesta de Condusef, en caso de que todavía exista, o de la súper delegación a cargo de Reyes Flores Hurtado ante este tipo de casos? Al parecer no son pocos. Y luego se quejan de por qué la gente opta por meter su dinero debajo del colchón.