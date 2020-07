Con la pensión hay

08 Julio 2020 04:10:00

¿Recuerda el caso Ficrea? El Poder Judicial del Estado, en los tiempos de Gregorio Pérez Mata como presidente, invirtió 125.6 millones en el Fondo que resultó fraudulento y de lo perdido se recuperaron 27.6 millones.



El caso es que hasta ahora nadie responde por los otros 98 millones y los seis adicionales que se estarían recibiendo cada año por intereses bancarios y, ante ello, en distintos grupos de abogados hay quienes empujan la idea de que en la Administración del PJ se cobren a lo chino y echen mano de los 3 millones de pesos anuales que significa mantener la pensión de quien aparece como responsable del quebranto.





No es justo



Para los abogados y usuarios de los distintos juzgados y tribunales no es justo que, mientras nadie sabe y nadie supo del dinero, Goyo Pérez Mata ande tan campante, disfrutando las mieles del retiro, sin que ello signifique que haya dejado de litigar.





La libró



En el Instituto Nacional Electoral están por resolver la queja que morenistas presentaron en contra del diputado local Marcelo Torres Cofiño, quien aseguran incurre en actos anticipados de campaña y echa mano de recursos públicos para promocionarse.



Al parecer los astros siguen acomodados en torno al coordinador de la bancada del PAN y expresidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss. Veremos.





Regidor Covid



Fieles al actuar del Presidente de la República, los regidores de Morena en Saltillo violaron los protocolos preventivos por el Covid-19 y organizaron tremendo pachangón para festejar a una de sus colaboradoras, y hasta mariachi le llevaron.



El organizador del evento fue el regidor Alberto Leyva, quien pasando por alto todas las medidas sanitarias, incluso hasta el uso de cubrebocas, lo cual es obligatorio en Coahuila, dispuso lo necesario para el festejo, sin importarle poner en riesgo a sus compañeros y colaboradores.



¿Sería muy urgente el festejo o a los ediles de Morena literalmente les vale ser candil de la calle y oscuridad de su casa?





Candil de la calle



Pero no solo Alberto Leyva anduvo de fiesta en plena Sala de Regidores. Al festejo con mariachi para despedir a una secretaria identificada como Laura, luego de 40 años de labores, se sumó, entre otros, Gabriela Córdova González, secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Saltillo.



No hubo abrazos, tal como lo trató de justificar el regidor Alberto Leyva, pero lo que no dijo es que se violentaron otras normas sanitarias, que un día sí y otro también las reiteran autoridades estatales y municipales, como la sana distancia.



En fin, luego no se quejen de que a sectores de la ciudadanía literalmente les valen los protocolos sanitarios.







Que siempre no



El que promete inyectarle mil millones de pesos a la economía de los coahuilenses en los próximos días es Reyes Flores Hurtado, para más señas superdelegado del Gobierno federal en Coahuila.



Se trata, señaló, del dinero correspondiente a los apoyos destinados para sectores vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad física y jóvenes.



Y eso que el representante del Gobierno federal en Coahuila aclaró que siempre no habrá adelanto de cuatro meses de los programas sociales, tal como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo anunció hace unos días.







Experiencia que avala



Aplicado en el tema de la renovación del sistema de alumbrado público observan a Alejandro Hassaf, director de Servicios Públicos de Saltillo, quien trae el respaldo de 10 años de experiencia en el servicio público.



El funcionario no escatima al asegurar que con el liderazgo del alcalde Manolo Jiménez hay logros importantes, como convertir 100% del alumbrado público a tecnología led.



En las colonias también reconocen su trabajo, nos aseguran, pues las calles de barrios y distintas colonias cuentan con servicio de recolección de basura, siempre puntual, y ha sido reconocido como el mejor de México.