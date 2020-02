06 Febrero 2020 04:08:00

¡Con los puentes, no!

Mira, Andrés Manuel, cancelaste el nuevo aeropuerto y aunque me pareció una tontería (igual que al resto del mundo), dije: “bueno, hay que dejarlo que tome el poder”. Luego te cargaste la reforma educativa y la reforma energética, y los mexicanos pensamos: “bueno, hay que dejar que la realidad lo ubique”. No contento con lo anterior, reviviste a la CNTE y le volviste a dar poder sobre la educación de los alumnos de escuelas públicas y, ¡el colmo, sacaste de la cárcel a Elba Esther Gordillo para que retome el control del SNTE. Obviamente ahí también nos preocupamos, pero, bueno, lo dejamos pasar sabiendo que la política hace enemigos muy extraños. Cuando te pusiste a atacar a los organismos autónomos como el INE o la Comisión Reguladora de Energía, sonaron las alarmas, pues se confirmó que tu gobierno es sumamente autoritario.



En estos 13 meses de Gobierno te hemos pasado todo tipo de locuras y disparates (que conste que no mencioné la rifa del avión presidencial), pero una cosa sí te voy a decir de parte mía y de tochos los mexicanos: ¡con los puentes, no! Eso de que quieras reformar la ley para que ya no haya fines de semana largos, es lo peor que le he escuchado a tu Gobierno. Y mira que cada semana te esfuerzas en superar el ridículo de la anterior. Según lo que dijiste en la mañanera, vas a acabar con los puentes vacacionales, para que la gente use el día festivo... ¡para reflexionar sobre la Constitución! Ay, no ma menir su mamá. ¿En serio crees que a los mexicanos nos interesa tener un día libre para reunirnos en familia y hablar de las bondades del Artículo 123 que se refiere al trabajo o el Tercero, que es el de la educación? Ya me imagino la escena: toda la familia reunida en torno a una carnita asada y de pronto el papá dice:



-Mijo, pásame otra cerveza y dime qué piensas del inciso “b-bis” del Artículo 27, el que se refiere al subsuelo.



-Bueno, papá, en realidad creo que es más importante que hablemos sobre cómo los derechos humanos son parte fundamental de nuestra Carta Magna, y por lo mismo no estoy obligado a pasarte la chela ni nada, porque soy libre e independiente.



-Ah, chamaco, mugroso, no me obligues a aplicarte el Artículo 33 para expulsarte de nuestro territorio, por ser un extranjero pernicioso que se mete en lo que no le importa.



-Oye, apá, pero yo no soy extranjero. Así que todas mis garantías individuales están consagradas en el Artículo Primero Constitucional.



-Pues pa’ mí ahora mismo declaro el estado de emergencia, suspendo las garantías individuales y te pongo una buena madriza por andar de respondón.







¿Qué pasa en la UNAM?



Vaya que han estado movidos estos días en cuanto a la información. Los problemas en la UNAM siguen y de muy mala manera. Ayer eran 11 los planteles, entre prepas y facultades, las que se habían ido a huelga. Originalmente las demandas de los estudiantes eran muy claras: acabar con el acoso y la violencia sexual contra las mujeres dentro de la Universidad. Sin embargo, las cosas se han ido torciendo, han aparecido encapuchados, han destruido escuelas y ya hay quienes hablan de que hay mano negra detrás de los paros. ¿Mano negra? Más bien parece el negro de WhatsApp el que está jodiendo a la UNAM.







¡Nos vemos el domingo!