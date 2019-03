05 Marzo 2019 04:10:00

Con sus propias uñas

La postura del gobernador Miguel Riquelme sobre el caso de Juan Manuel “Mono” Muñoz Luévano es simple: si efectivamente hay coahuilenses involucrados en negociaciones ilícitas con el originario de Matamoros, que se rasquen con sus propias uñas, pues cada quien sabía a lo que se atenía. La intención del Gobierno de Coahuila, nos comentan, es que la situación se esclarezca y cada quien responda por sus actos.



Mientras tanto, el propio Gobernador dijo desde Torreón que no conoce, ni tuvo nada qué ver con el recién extraditado de España a Estados Unidos y su Administración está abierta a colaborar con autoridades extranjeras y si así se requiere, con la Fiscalía General de la República, para investigar cuanto sea



necesario.



No será ‘fast-track’



Ya está en Coahuila el dictamen de la Cámara de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional. Como se trata de una reforma constitucional, para aplicarla es necesario el visto bueno de la mayoría de los congresos estatales, y el documento correspondiente llegó a la Oficialía de Partes del Palacio de Coss a las 10:47 de la mañana de este lunes.



Pero en el caso de Coahuila la discusión y eventual respaldo de la modificación legal no será “fast-track”. Aun cuando este martes hay sesión plenaria, la idea de los diputados que encabeza Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno, es tomarse las cosas con calma para dar a los grupos parlamentarios oportunidad de revisarla a detalle antes de someterla al Pleno, lo cual podría ocurrir esta misma semana, durante una segunda jornada legislativa, o incluso hasta la siguiente.



No llevan prisa



Por cierto, Coahuila no será de los primeros en discutir el proyecto de la Guardia Nacional. Este lunes lo hicieron los legisladores de Nuevo León, con lo cual los vecinos se sumaron a los diputados de Chiapas, Tabasco, Guerrero y Campeche, entidades que ya cumplieron con el compromiso.



Nos comentan que el asunto estará este martes en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, cuyo coordinador es el legislador priista Jaime Bueno Zertuche, y la discusión sobre el dictamen sería hasta la próxima semana, el martes 12 para ser precisos.



Luego de que en San Lázaro el proyecto salió Lázaro como cuchillo en mantequilla, con la aprobación de todos los grupos parlamentarios, en el caso de Coahuila no hay indicios de que vaya a ser distinto.



A darle seguimiento



Hasta el Palacio de Coss llegó la inconformidad de clientes de la empresa Gas Natural. Decenas de afectados por sobrecobros y consumos no reconocidos se apersonaron en la sede del Poder Legislativo del Estado, en donde el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Armando González Murillo, los atendió y revisó caso por caso.



Los quejosos llegaron al Congreso local poco antes de las 10 de mañana, y una hora después lo hizo también un representante de la compañía transnacional, quien se comprometió a revisar los expedientes. El área jurídica del Congreso le dará seguimiento a cada caso.



En donde hubo filas por las mismas quejas fue en las oficinas delegacionales de la Procuraduría Federal del Consumidor.



¿Huelga en puerta?



Este martes vence el plazo acordado por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Sindicato de Trabajadores de ahí mismo, a cargo de María de la Luz López Saucedo, para terminar las negociaciones sobre el incremento salarial.



Los sindicalizados quieren aumento de 15% directo al salario, pero la Rectoría, a cargo de Salvador Hernández Vélez, asegura que no es posible soportar esa carga.



Este lunes hubo encerrona entre representantes de las dos partes, y como no llegaron al consenso le pusieron pausa durante unas horas a la posibilidad de huelga. Van a retomar las negociaciones este martes, y si para el jueves las cosas se mantienen como hasta ahora, entonces sí se instalarían las banderas rojinegras.



Festejo opaco



Por cierto, en donde están en huelga desde hace 18 días es en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, luego de que la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, a cargo de Gustavo Lara Sánchez, y la Rectoría de Mario Vázquez Badillo, no se pusieron de acuerdo sobre los porcentajes de incremento salarial.



Los “buitres” llegaron al 96 aniversario de su casa de estudios en medio del paro de labores, y sólo les alcanzó para colocar –por cierto, de manera muy discreta–, ofrendas florales en la estatua de don Antonio Narro.



No todos son malos



En la Diócesis de Saltillo, en donde manda el obispo Raúl Vera López, ya no hayan la salida con las acusaciones sobre sacerdotes pedófilos y pederastas, y pusieron en marcha una estrategia para tratar de paliar los efectos de su trastocada imagen.



Se trata de la campaña “Soy cura, y no soy pederasta” que tratan de hacer viral en todas las parroquias. La idea es reivindicar la imagen de los sacerdotes, pues como la misma frase lo dice, no todos tienen ese tipo de problemas.