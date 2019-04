09 Abril 2019 04:09:00

Con todo respeto…

M e he dado cuenta de cosas poco agradables; soy lo más alejado de un misógino –a la mujer le hago un himno–.



U na mujer es lo mejor que Dios ha puesto en la tierra, y a las que sus logros propios han tenido, les felicito con admiración férrea.



J amás dejaría de reconocer al sexo que “nunca ha sido débil”... pero ver a mandatarios sometidos –eso sí me parece vil–…



E spero no ofender… pero Vicente sometido ante Marta, Felipe con Margarita... ¡y ahora Este!



R elaciones con España están lastimadas, porque a la señora le dieron ganas de escribir... en un libro que no hay nada que relucir.



E l caso de Vicente es por todos conocido... desde las toallas, hasta algún “suicidio”.



S i hablamos de los Calderón el tema se pone peor... Le construyó un partido esperando que la Margarita no se deshoje... ¡Mexicano, escoge!