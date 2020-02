19 Febrero 2020 04:10:00

Con todo y apagón

Buen respaldo recibió el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, durante la presentación de su segundo informe de actividades. En el evento del teatro de la ciudad de Monclova estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, también diputados locales, integrantes del Gabinete estatal y los alcaldes de la Zona Centro, encabezados por el anfitrión, Alfredo Paredes López.



El Gobernador se refirió a los alcances de la máxima casa de estudios del estado, con reconocimiento nacional, pero también internacional.



El momento chusco de la jornada universitaria lo puso un apagón general que suspendió por minutos los sistemas de audio e iluminación en el edificio. Esto dio pie a la broma, pues ocurrió justo cuando Riquelme Solís empezaba a hablar bien de Tereso Medina Ramírez, quien tuvo asiento de primera fila. Vaya suerte que traía este martes el dirigente cetemista.





En la comida



El que no se pudo quedar a la comida con el rector y la comunidad universitaria fue el gobernador Riquelme Solís. Tenía compromiso previo con los empresarios Alonso Villarreal de los Santos y José María “Chema” Garza Ponce, quienes impulsan el Parque Industrial de Monclova.



Por la mañana, como lo anticipó Palacio Rosa, el Gobernador desayunó con integrantes de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro y el alcalde Alfredo Paredes; de este encuentro salieron propuestas para el programa emergente de reactivación económica.





Hay agenda…



Este miércoles el Gobernador se reunirá con el alto mando de la Sexta Zona Militar con motivo del Día del Ejército, primero en el tradicional desayuno con generales, en el 69 Batallón de Infantería y luego en la sesión solemne en el Palacio de Coss.



Riquelme también se reunirá este miércoles con la profesora Sonia Rincón Chanona, delegada especial del SNTE en la Sección 5. Seguramente tendrán mucho de qué hablar, para meter orden lo más pronto posible en ese nicho magisterial.





Morderse la lengua



Hay quienes creen que en el tema de “los más buscados”, Jesús de León Tello se mordió la lengua, pues nos aseguran que él mismo es uno de ellos, y qué decir de su jefe político Guillermo Anaya Llamas, quien por sus relaciones de seguro va a dar mucho de qué hablar durante toda la campaña. Eso sí es buscarle tres pies al gato.



Por lo visto, el dirigente espurio del PAN Coahuila, insiste en buscar pleito en donde no lo hay, en lugar de enfocar sus baterías al enemigo público de los panistas, es decir, Morena, sobre todo cuando en este momento Acción Nacional es tercera fuerza en el estado.



Además, nos comentan, peca de incongruente, pues insiste en dispararle a quien en este momento es aliado de los alcaldes y diputados del PAN. Alguien debería avisarle que la estrategia no va por ahí, pues al final quienes van a terminar raspados son él y Memo Anaya.





Más que la sábila



Por cierto, caras vemos, pero cuentas no sabemos y así parecen andar algunos panistas coahuilenses que se dan golpes de pecho hablando de corrupción, pero sin tomar en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Jorge Luis Morán Delgado, les ha encontrado más propiedades que a la sábila y por lo tanto, les pisa los talones... ¿quiénes serán? ¡Corren apuestas!





Cena priista



Este miércoles habrá cena entre priístas. En torno a la mesa estarán los virtuales candidatos a diputados locales, el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila y el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Se pudo conocer que la idea de la reunión no es precisamente saludarse y ponerse al día, sino arrancar la estrategia electoral, la cual será de trabajo cien por ciento por tierra, de cara a la elección del 7 de junio.



A más de uno llamará la atención que mientras a estas alturas otros partidos andan de pleito interno y cuchareando candidaturas, en el tricolor al parecer ya se pusieron de acuerdo y hasta arrastran el lápiz en la estrategia de campaña. La meta es conservar la mayoría en la siguiente Legislatura.





Está pendiente



A propósito de la cena priista de este miércoles, estarán todos los que tienen candidatura amarrada, pero falta por definir el Distrito 1, de Acuña. Lo único seguro es que será mujer y está entre la exdiputada Georgina Cano Torralva y María Eugenia Calderón Amezcua, maestra jubilada que se desempeñó como síndico municipal y actualmente es coordinadora del Icatec para Acuña y Piedras Negras.



Según los enterados, falta poco para tomar la decisión; saldrá por ahí del jueves y viernes de esta misma semana.





Trámite de licencia



Para este miércoles está programada la salida de Lucía Azucena Ramos del Palacio de Coss. Después de la sesión solemne con motivo del Día del Ejército, los diputados se volverán a reunir, pero ahora para darle visto bueno a la solicitud de licencia de la legisladora.



A la todavía diputada esta misma semana la esperan en la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, para ocupar el asiento que dejó acéfalo Lupita Oyervides, virtual candidata a diputada por el Distrito 5 de Monclova.



Después de esto será cuestión de ver en qué momento citan a la legisladora suplente, Rosario Contreras Pérez.