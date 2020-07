03 Julio 2020 03:10:00

Con un pie afuera

Buen día Arde la Sección 288 de Mineros y es que ayer sesionaron internamente los integrantes del Comité Ejecutivo Local donde todo parece indicar que hoy les darán las gracias y hasta nunca por sus servicios prestados a Marco Antonio Aguilar Cázares, y Juan de Dios Castillo, aún presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia, y Tesorero, respectivamente.



De ser así, entonces por azares del destino habrán terminado sus funciones justamente a 1 mes desde que ingresaron a los cargos en calidad de emergencia pues fue el 3 de junio cuando asumieron en relevo de los titulares porque eran suplentes, pero lo más probable es que este viernes serán reemplazados.



Ya hay apuestas respecto a quiénes podrían asumir ahora de ahí mismo del cuadro directivo para ahorrar gastos, de tal forma que se escucha en bares y cantinas disfrazadas de restaurante que Samuel Martínez, secretario de Asuntos Políticos, pasaría a la Presidencia del Consejo de Vigilancia y Justicia, y el secretario de Estadísticas, El Chino Aguilera, a la tesorería sindical.



Se les acusa de construir trámites y gestiones a los trabajadores, el caso es que les tienen preparada cama ranchera para este fin de semana, justamente a 1 mes desde que ingresaron en sustitución de los anteriores por el presunto desfalco a las finanzas-.

También este día, los funcionarios y comisionados sindicales de la Sección 288 pasarán a practicarse el examen Covid-19 luego que una empleada dio positivo, y entonces se trata de confirmar que no hay más casos, o sea no más infecciones.



El agravamiento de la pandemia Covid-17 en la inmensa mayoría de Estados Unidos es gravísima señal para Monclova-Frontera, donde fincan esperanzas que el retorno a la producción desde el 17 de mayo en la industria automotriz de ese país vitamine las actividades en las factorías de auto partes que generan miles de empleos directo e indirectos.



Y aunque el gobierno de Estados Unidos invierte billones de dólares para evitar que su economía caiga en estado de coma, las expectativas no son nada agradables con Covid-19, en tanto México ya rebasó a España en defunciones con más de 27 mil.

El psicótico AMLO, un individuo corrupto, enfermo e ignorante exhortaba desde marzo a la gente en su circo mañanero a salir a la calle a besarse, abrazarse que al cabo no pasaba nada, y en cuanto a la economía aún sigue diciendo que va requetebién, inmejorable.



Los trastornos psicóticos son problemas mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis como AMLO pierden el contacto con la realidad, y dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones, y el caso del presidente ilustra perfectamente la definición.



En plena pandemia, AMLO envió un obús contra 25 mil familias de los Cinco Manantiales al ordenar a su amigo Manuel Bartlett aniquilar Minera Carbonífera Río Escondido, los tiranos antes mataban con balas, hoy lo hace con hambre y atizando el Covid-19.



Por cierto, se creó un organismo fantasma denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y AMLO anunció a Jaime Cárdenas como nuevo titular, lo cual no tendría nada de raro de no ser porque es el abogado de Manuelito Bartlett, incluso, era quien elaboraba las iniciativas que este hombre presentaba en el Senado de la República.



Dicen los investigadores que eso no es nada porque Jaime Cárdenas está casado con María de la Luz Mijangos Borja, la fiscal anticorrupción que se encargó de la investigación del escándalo de las 23 casas y 12 empresas que Manuelito no declaró, el final de esa historia ya lo sabemos, Bartlett fue exonerado de cualquier sospecha de corrupción por Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública.



Ahora se dice que esa mujer Irma Sandoval no tiene estudios de nada, o sea de postgrado como los que presume, en fin, la Meca de la Corrupción, en medio de constantes escándalos donde jamás reconocen algo.



Hasta mañana