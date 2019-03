26 Marzo 2019 04:10:00

Con uñas y dientes

Según la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier, los exjueces y otros exfuncionarios del Poder Judicial del Estado involucrados en el mega fraude con los contratos del Infonavit, se defienden como gatos boca arriba, pero aún así tiene confianza en que más pronto que tarde habrá resultados. Los involucrados tramitaron 30 procesos de amparo en contra de la Fiscalía y de agentes del Ministerio Público que les pisan los talones, pero hasta ahora sólo dos procedieron.



Sólo por la posible participación de juzgados de Parras y Sabinas en la validación de los fraudulentos contratos, la Fiscalía tiene abiertas siete indagatorias. El funcionario prometió dar a conocer resultados, aunque sea parciales, en los próximos días. A ver si es cierto.





Viene Zoé



El chiapaneco Zoé Robledo Aburto amanece este martes en Saltillo y de aquí se traslada a la exhacienda Guadalupe, en Ramos Arizpe, para acompañar al gobernador Miguel Riquelme, en el evento para recordar los 106 años de la firma y promulgación del Plan de Guadalupe, que ahí mismo encabezó el cieneguense Venustiano Carranza.



El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación viene en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador… hace días, se mencionó la posibilidad de que viniera el tabasqueño y el fin de semana corrió la versión sobre la asistencia de la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, pero nada de eso, quien sí viene es el originario de Tuxtla Gutiérrez.



Que siempre no…



El que ya no quiere nada con las candidaturas independientes es el ex regidor Alfonso Danao de la Peña Villarreal. Fue el primer candidato sin partido a la Alcaldía de Saltillo, pero ahora dejó colgados a quienes le creyeron que iba en serio lo de rechazar a los partidos políticos y buscar el poder por la libre.



Danao, como lo llaman sus fans, se sumó a las filas del partido Movimiento Ciudadano, principal aliado de Acción Nacional y de quien fue su abanderado a Los Pinos, Ricardo Anaya Cortés, en las federales del año pasado.



Ni crea que el ex regidor llega como un militante más al “movimiento naranja”, pues recibió nombramiento como coordinador regional en la zona sureste de Coahuila, de tal manera que le rendirá cuentas al dirigente estatal, el expriista Raúl Sifuentes Guerrero. Ya no hay valores.



Con respiración artificial



Los dos funcionarios de la Universidad Autónoma de Coahuila señalados como responsables de acoso en contra de estudiantes, no están del todo fuera y sobreviven con respiración artificial en el organigrama interno. Según el rector Salvador Hernández Vélez, el cese fue provisional, mientras se agotan las investigaciones y en el entendido de que pueden regresar si no se les encuentra culpables de las acusaciones de las mismas universitarias. ¿Se imagina?



Es el caso de Leonardo Borrego, exsecretario académico de la Facultad de Jurisprudencia y uno de los administradores de los grupos desde los cuales se compartían ‘packs’. También, de Martín Alday Hernández, ex director de la escuela de bachilleres Mariano Narváez turno matutino. ¿Alguien apuesta a que regresan?



No le hace el feo



“Nadie le hace el feo a nada, menos a eso”, respondió Luis Efrén Ríos Vega cuando le preguntaron si le llama la atención la posibilidad de quedar en la terna de propuestas para encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El organismo se renueva este año y es inminente el reemplazo de Xavier Diez de Urdanivia Fernández.



No faltó quien interpretara como un “sí” la respuesta de Ríos Vega, pero los malpensados aseguran que si algo no está en sus planes, es convertirse en ombudsman estatal. Se encuentra en el tercero de cinco años como director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y además está en su elemento, es decir, la academia y la promoción de políticas para cubrir las garantías individuales, y ni qué decir del presupuesto.



Buenas prácticas



El alcalde Manolo Jiménez sostuvo un encuentro con Manuel Gil Navarro, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Se revisaron los avances del Gobierno municipal en rubros como las buenas prácticas en fiscalización y rendición de cuentas, participación ciudadana en el Consejo de Contraloría, implementación de la figura del contralor ciudadano, la aplicación del programa Saltillo Seguro y las notas altas en materia de



transparencia.



El saldo del encuentro fue positivo, nos señalan, y se anticipa que muy pronto se podría concretar un convenio en la materia.



Se dejó ver



¿Se acuerdan de la senadora Verónica Martínez García? La originaria de Torreón se dejó ver este lunes en Ciudad Universitaria de Arteaga, durante el arranque de los Foros Regionales de Consulta Coahuila, Rumbo al Derecho Humano a la Paz, en donde también estuvo María Ampudia González, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Martínez amenazó también con decir presente este martes en la ceremonia por el 106 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe.