Conagua y el Río Escondido

El río Escondido ha dado sendos ejemplos a Piedras Negras sobre la fuerza de su caudal en condiciones de lluvias extraordinarias, la capacidad de captar un cauce extraordinario que combinado con factores locales puede provocar una catástrofe y la pérdida de vidas…



No estaría de más, en las condiciones actuales de dicho río Escondido, que la Conagua comenzara a limpiar el cauce, sobre todo en las zonas en donde se pueden presentar daños mayores, si obstruido ese camino del agua, éste decide salirse hacia la zona urbana…



Cuestión de ver cómo la Conagua ha abandonado esa tarea en los ríos del norte de Coahuila, donde debería de planear y destinar recursos para esas acciones y que una lluvia extraordinaria no provocara daños también extraordinarios para Piedras Negras…



La preocupación de funcionarios locales como Anselmo Elizondo, quienes ven ese riesgo con el río Escondido lleno de maleza, ha sido expresada y esperemos que los responsables de Conagua en Coahuila, que despachan desde territorio de Nuevo León, pues se eliminó la delegación, puedan responder pronto para comenzar a trabajar en esos pendientes…





En breve Megaproyecto de PN



Esta semana que recién terminó, el alcalde Claudio Bres habló de que ya se prepara lo que será su obra emblemática de la administración, una obra que como en cada administración es la que destaca y que le dará otro nivel a nuestra ciudad…



Si de obras hablamos en la presente gestión municipal, Bres se ha caracterizado primero por conseguir la gestión de cientos de millones de pesos en obras de mezclas federales y estatales y con ello transformar la ciudad en sus vialidades, en sus áreas de parques, además de trabajar de la mano con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, concluir otras que por distintas circunstancias estaban suspendidas…



Sin descuidar la seguridad, sin descuidar el tema de la salud y las obras viales, de drenaje, de mejoramiento en las colonias, ya avanza para anunciar previa conclusión del proyecto, la obra que será la característica de esta administración…



Hoy las vialidades han sido mejoradas en mucho, incluso ya se trabaja también en la mejora en los pavimentos de colonias de las más antiguas y viene una obra que seguramente opacará todo eso…





Investigación en el INM



Quien dejó en claro que las investigaciones seguirán en el INM y la Fiscalía de la República, es el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado…



El delegado señaló que el arresto de un oficial comisionado en esa dependencia en Piedras Negras no puede fallarle de esa forma al instituto traficando migrantes, uniformado y en vehículos del propio INM…



Eso no es nada nuevo en la delegación, que siempre ha gozado de privilegios y que en ocasiones se excede con los migrantes y los deportados que de Eagle Pass envían a diario…



Ojalá que esta declaración de Reyes Flores vaya más allá que eso y realmente hagan una limpia en el instituto local, porque las situaciones que se ven en esas oficinas son cada día más difíciles de creer y con el poco apoyo que se tiene en albergues para los migrantes, por ello es que un mal elemento se animó a hacer ese acto indebido…



¿Se imaginan si este tipo de elementos se comisiona para la Aduana de Piedras Negras? Sin duda que pronto comenzarían los problemas…





Esperemos no haya rebrotes de COVID



Cuando en Coahuila la estadística de coronavirus va a la baja, se presentan fechas que de alguna forma pueden provocar que esta tendencia se rompa rápidamente…



Y es que ya comenzamos a ver en el estado cifras menores a 300 casos diarios, además de una baja en la hospitalización, también en el número de personas que fallecen, pero de repente llegan con una gran movilidad decenas de miles de texanos, familiares y residentes legales de muchas personas de la zona norte de Coahuila…



Esperemos que eso no se convierta en factor de riesgo, de contagios, de más enfermos y lamentablemente más fallecimientos…



Porque tenemos un fenómeno también que poco se habla de él: Las personas en muchos casos llegan graves al hospital porque tienen miedo de atenderse o internarse, dejan que la enfermedad avance y luego poco pueden hacer los médicos para sacarlos adelante, sobre todo cuando padecen enfermedades crónicas…



La labor de Paul del Rincón y José Luis Peña en las aduanas de ambos lados, así como de las autoridades locales de Eagle Pass y Piedras Negras, es muy importante, pero también que la gente entienda la necesidad de frenar la movilidad para detener el avance de la pandemia…