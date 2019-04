09 Abril 2019 03:05:00

Concentración del ingreso

Simón Black, en un comentario que se refiere a su país Estados Unidos, pero igual se aplica a otros lados, México por ejemplo: “El costo de vida está totalmente fuera de control. El salario de maestro de mi abuelo era más que suficiente para mantener a su familia en un estilo de vida cómodo y de clase media.



Hoy eso sería casi imposible. Hoy se necesita que trabajen ambos padres para llegar a fin de mes. Solo 25% de los hogares casados con hijos tenían doble ingreso en 1950; hoy es casi

70 por ciento.



“Además, para calificar para muchos empleos hoy debes tener un título universitario, que conlleva enormes costos en un préstamo estudiantil que te lleva décadas pagar (si algún día lo logras). Incluso ajustada a la inflación, una educación universitaria típica en los EU cuesta más que en 1960.



“Hoy un joven típico sale de la universidad con una deuda estudiantil que supera los $40 mil dólares. Y millones de jóvenes tienen una deuda estudiantil que supera los $100 mil. Mis abuelos no tenían ninguna deuda pero tenían muchos ahorros en efectivo, como era típico de su generación. Pero el hogar promedio de hoy ha acumulado una deuda de consumo superior a $30 mil dólares, con un saldo bancario de menos de $5 mil”. Es a lo que lleva un modelo financiero como el actual, basado en un “dinero” fíat que no es dinero real sino pura deuda, IOUs, dígitos de nada.



MAXIMILIANO



El Joaquín: “El trágico destino de Max tiene su origen en la batalla del Espinazo del Diablo. Las tropas francesas fusilaron a 14 prisioneros y un niño. Poco antes los sinaloenses habían vencido a los franceses en la Batalla de San Pedro, ahí trataron humanamente a sus prisioneros a quienes incluso curaron en Culiacán y hasta los liberaron.



“Semanas después, el fusilamiento de aquel niño provocó que el general Corona ordenara el ahorcamiento de 50 prisioneros franceses luego de la Batalla de Veranos, por el rumbo de San Juan de Jacobo, un pueblo de indios tlaxcaltecas situado en Concordia, cerca de Mazatlán.



“Los franceses quemaron ese y otros pueblos en venganza. Los soldados galos o sabrá Dios de qué nacionalidad, permanecen en una cueva de la Sierra Madre. Luego de una investigación de campo, hace un año hice del conocimiento del hallazgo a la embajada francesa a través del consulado mazatleco y me dieron una respuesta burocrática: ‘No hay dinero para el rescate de

los cuerpos’”.



EL GOLÁN

Desde Culiacán el paisano Emile Nucho, que aclara no tener al español como su primera lengua: “Sobre la parte siria de los Altos del Golán. Su sospecha que hay algo más allá que un puro conflicto político y bélico en esa zona, es correcta: puesto en pocas palabras, es un asunto de recursos hidrológicos.



“En cuanto a seguridad, desde el inicio de la era del gobierno del presidente Hafez al-Asad hasta el inicio de la Guerra Civil en Siria en la era del hijo, Bashar al-Assad (en 2011), esta zona siria del Golán ha sido considerada como la región más pacífica del Medio Oriente. Debajo de meseta existe un tesoro vital: agua.



“Esta zona alimenta casi toda la región de Galilea a través del Mar de Galilea que, a su vez, se desborda en el Río Jordán. En 1982, Israel atacó y ocupó casi todo el sur libanés, con el pretexto de crear una zona colchón entre ella y las incursiones palestinas que operaban allí.



“En el año 2000, las fuerzas israelíes fueron echadas por la guerrilla libanesa y se confirmó algo que era conocido a voces: los israelíes habían instalado varios kilómetros de tubería para canalizar agua desde la zona libanesa del Golán hacia Galilea”, y hace un pronóstico ominoso: “Sí se puede calificar a este conflicto como político y bélico porque habrá un choque aún más serio y más violento que las guerras por el petróleo”.