10 Mayo 2019 04:10:00

Cónclave con la Segob

Primero vino como perfil propuesto por Andrés Manuel López Obrador para la Segob y este sábado lo hará de nuevo, pero ya en funciones. Olga Sánchez Cordero estará en Saltillo este sábado para reunirse con el gobernador Miguel Ángel Riquelme en un encuentro con agenda de derechos humanos. La convocatoria está a cargo del propio Gobierno estatal y de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de Luis Efrén Ríos Vega.



El 18 denoviembre, en vísperas de su nombramiento como titular de la Secretaría de Gobernación, la funcionaria con raíces coahuilenses vino para poner en marcha la construcción del edificio de la AIDH… Para este sábado, la cita es en Palacio de Gobierno, por ahí de las 9:30 de la mañana.





Pedirán disculpas



Por cierto, hay versiones de que antes de finalizar el mes, la ministra en retiro esté de nuevo en Coahuila, pero ahora en la zona norte. De acuerdo con integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, Olga Sánchez Cordero acompañará al gobernador Miguel Riquelme en el evento en el cual pedirá disculpas por la masacre y desaparición masiva de personas ocurrida en Allende, entre 2011 y 2012, sin que las autoridades estatales, municipales y federales hayan hecho algo para evitarlo.



El acto sehabía programado para la próxima semana, pero como la secretaria de Gobernación mostró interés en estar presente, se empatarán las agendas para la última semana de mayo, tentativamente el jueves 30.





Son prioridad



Germán Martínez Cázares andará este viernes en la frontera de Coahuila. Cierra semana en Acuña para echarle un ojo a los avances de la clínica cuya construcción está por terminar y servirá para quitarle presión al rezago histórico en la atención a los derechohabientes.



Martínez Cázares llegará a Ciudad Acuña al filo del mediodía y si lo agarra la noche, dormirá allá mismo para continuar con la agenda el sábado. Nos comentan que trae instrucciones directas del presidente Andrés Manuel López Obrador para arreglar lo necesario a fin de que la clínica entre en funciones lo más pronto posible. El director general del IMSS será recibido por el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.



Esta misma semana estuvo en Piedras Negras el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, para meterle el acelerador a la construcción de un hospital. Nos aseguran que en la Cuarta Transformación los dos proyectos son prioridad.





Salió el peine



Todo cae por su propio peso y en el caso del líder espurio del PAN Coahuila, Jesús De León Tello, quien el miércoles hizo show en la Auditoría Superior del Estado y repartió acusaciones a diestra y siniestra, se sabe que en buena medida lo hizo para desviar la atención sobre el pleito legal con Mario Dávila, por el fraude electoral interno de diciembre.



Peeero, además fuecomo reacción a la denuncia del PRI por el desvío de 180 millones de pesos del Gobierno municipal de Torreón, a cargo del también panista Jorge Zermeño Infante, para el pago a una supuesta empresa de seguridad.



Las réplicas del sismo que provocó la noticia sobre el desvío en el Gobierno de Zermeño, que incluso le costó la chamba a su tesorero municipal, llegó hasta la sede panista en la colonia El Rosario, en Saltillo, y para pronto Chuy De León se puso a armar la cortina de humo.





Viene lo bueno



Marcelo Torres Cofiño presumió los resultados de la verificación que recién terminó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), de Luis González Briseño, sobre el cumplimiento en materia de transparencia. Según el documento, en el Palacio de Coss cumplen 100 por ciento con las obligaciones y por lo tanto les otorgaron la máxima calificación.



Torres, quien presidela Junta de Gobierno, reconoció que el nuevo reto es mantener esos mismos estándares. Viene lo bueno.





Muy activo



Al que ven muy activo en el Palacio de Coss es al presidente de la Mesa Directiva y coordinador de los diputados priistas, Jaime Bueno Zertuche; en las últimas semanas presentó iniciativas para reformar la Ley Estatal de Salud y la Ley de Protección a la Maternidad; un punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes amplíe el tramo carretero Puerto México- Derramadero y también puso sobre la mesa la creación de la Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.



El legislador saltillense, nos comentan, es punta de lanza entre los integrantes de la bancada tricolor.





No hay poder humano



En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, no hubo poder humano para lograr que Abundio Ramírez Vázquez regresara los 3.7 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas le entregó por concepto de prerrogativas para el Partido de la Revolución Coahuilense. En la última elección, el PRC no alcanzó votos suficientes, perdió el registro y se fue con la hebra del dinero.



Ahora, Ramírez y el PRC volvieron por sus fueros, tienen nuevas cartas credenciales y aun, cuando se trata del mismo dirigente, prácticamente de los mismos militantes, del mismo partido y hasta del mismo nombre, según el IEC no hay medidas legales para obligarlo a regresar el dinero.