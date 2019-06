16 Junio 2019 04:10:00

Cónclave deja varios mensajes

¿Qué lectura le dan a la presencia de Carolina Viggiano Austria en el evento priista del sábado? Para los enterados, significa el respaldo de Rubén Moreira Valdez a las decisiones del gobernador Miguel Riquelme, pero otros se preguntan si además es el visto bueno al proyecto político en ciernes, en torno al aún titular de la Secretaría de Gobierno.



Lo mismo para los exgobernadores Enrique Martínez y Martínez y Eliseo Mendoza Berrueto, quienes tuvieron asiento en el nutrido presidium, justo al lado del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; del presidente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila y de la senadora Verónica Martínez García.





Casa llena



“Chema” Fraustro tuvo casa llena en el arranque de la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos Priistas. Estuvo la clase política estatal en pleno, con el gobernador Riquelme a la cabeza, recién llegado de la gira de promoción industrial por Canadá.



En el consejo director de la nueva asociación están Blanca Yasmina de Hoyos Miwa, coordinadora en el Instituto Estatal de Pensiones y Carolina Morales Irribarren, exalcaldesa de Sabinas y exdiputada local, como vocales; Ricardo Álvarez García, exdirector del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) de la Comisión Nacional del Agua, tesorero y Lorena Argentina Medina Bocanegra, coordinadora de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, como secretaria.





En casa de Vero



Buen “rating” trae José María Fraustro Siller. El sábado fue el destape, que diga, debut como presidente de la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos Priistas, pero la racha viene desde días atrás, cuando reunió al Pleno de la Legislatura 60, en la cual fungió como presidente de la Junta de Gobierno. Se trató de una cena en el fraccionamiento San Alberto, en casa de la senadora y exdiputada local, Verónica Martínez.



Estuvieron los entonces diputados, nos aseguran, entre ellos el que fuera coordinador del grupo parlamentario del PAN y ahora presidente del Comité Directivo Estatal del albiazul, Jesús de León Tello, quien por cierto tuvo asiento justo al lado del ahora titular de la Secretaría de Gobierno… De seguro hay comunicación abierta entre el priista del momento y el dirigente albiazul.





En el café



Y mientras los priistas se concentraron en Saltillo, su municipio bastión, en Torreón, es decir, en sus terrenos, la cúpula del Partido Acción Nacional tuvo sesión de café. Larga fue la charla durante el sábado entre el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño, líder de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss; el excandidato a Gobernador y a senador, Guillermo Anaya; el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante y Jesús de León Tello, recién ratificado en la dirigencia estatal del albiazul.



La reunión fue en La Majada, y según los malpensados, se vieron para repartir las candidaturas a diputaciones locales del próximo año, aprovechando que van a mantener el control del PAN en el estado. ¿Será?





¿Surtió efecto?



¿Reyes Flores Hurtado frenó el arribo de José Luis Oyarzábal a la delegación del ISSSTE en Coahuila, o el extesorero del Ayuntamiento de Ramos Arizpe metió freno y hace control de daños ante la virulenta reacción que sobre su nombramiento podría tener el superdelegado?



En el búnker del representante del Gobierno federal en el estado presumen que surtió efecto el amago sobre alzar la voz y poner en contexto los antecedentes del también excandidato a diputado local por el desaparecido Partido Joven, sobre todo por su cercanía con el exgobernador Humberto Moreira, tal y como ocurrió con la designación de Jesús Torres Charles, a quien no le duró mucho el gusto como director central de Investigación Aduanera. Lo cierto es que el Instituto tiene dos semanas sin delegado luego de que a Sebastián Zepeda le dieron las gracias.





¿Con dedicatoria?



Luego de la reunión del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas y el gobernador Miguel Riquelme, pronto habrá buenas noticias para el magisterio coahuilense, nos aseguran. Llevan buena relación y se va a traducir en beneficios para la base magisterial.



Por cierto, en ecos de la visita del paisano Cepeda a Saltillo, a más de uno llamó la atención lo que dijo sobre la nueva composición del SNTE. Se trata, aseguró, de un organismo “de todos los profesores” y por lo tanto está al margen de liderazgos “de familias o de grupos”. ¿El comentario fue con dedicatoria, o lo hizo al puro tanteo?



En Saltillo tuvo varias encerronas; la primera con José Luis Ponce, líder de la Sección 5 y más tarde con Xicoténcatl de la Cruz, de la 38. Según versiones, les leyó la cartilla para que no se distraigan en grillas de partidos políticos y se concentren en resolver los reclamos de los maestros, los cuales por cierto, no son pocos.