31 Agosto 2020 04:10:00

Concluyen registros, vienen campañas

Una vez que se cerró ayer el período de registros para candidatos a los 16 distritos electorales locales de Coahuila, es cuestión de que se concluya el análisis de las solicitudes y entonces sí comenzará una campaña que será, por sus condiciones, insólita…



Con mucha cercanía con la población, pero con un distanciamiento que deberá ser acatado so pena de no crear con esas estrategias distintas brotes de coronavirus en las distintas ciudades…



La base de las campañas en los distritos será sin duda las redes sociales, pero también la forma de plantear de los candidatos sus propuestas y el conocimiento de que tienen ante sí la elección de un representante en el Congreso, que tiene funciones y responsabilidades…



En Piedras Negras fue una jornada larga ayer de entrega de solicitudes de registro que estuvo encabezada por los del Partido del Trabajo a las 10 de la mañana con María Inés Mancillas; seguida de Movimiento Ciudadano con Adolfo Enciso y a las tres de la tarde hizo lo propio el PAN, donde acudió a solicitar su registro Ana Cristina de los Santos…



Segundo round por la tarde y noche



Luego al comité distrital por la tarde se tenían también programadas las entregas de documentación para solicitar registro primero a las 17:00 horas la profesora Esperanza Chapa por el PRI, la cual llegó acompañada del dirigente estatal Rigo Fuentes y también del dirigente local, Raúl Vela…



A las 19:00 horas hizo lo propio de entrega de solicitud el candidato independiente Masías Menera y por la tarde casi noche acudió la morenista Marisol Guajardo para solicitar su registro ante el Comité Distrital Electoral…



Todo será validado por el Comité Distrital y luego se determinará qué aspirantes obtuvieron el registro como candidatos para entonces sí estar listos para el fin de semana comenzar la campaña…



Son 11 partidos que solicitaron el registro de sus candidatos y una vez concluido ese período se tendrá ya una buena lista de opciones para la ciudadanía, de la cual 30 por ciento son jóvenes de los llamados “millennials” que son jóvenes de entre 18 y 30 años…



Veremos también si los candidatos entienden a cada sector de la población, los motivan con propuestas reales y alcanzables para que les den la confianza de su voto…



Piedras Negras reporte con CERO casos COVID



Ayer fue un día extraordinario para el tema del Covid-19 en Piedras Negras, pues como no había ocurrido en todo el mes de agosto, la Secretaría de Salud reportó cero casos nuevos de esta enfermedad en la ciudad…



Piedras Negras registró durante agosto muchos días como líder en casos o entre los primeros tres municipios con mayor reincidencia, pero ayer domingo el día fue excepcional, pues hubo cero nuevos casos de contagios reportados a pesar de que en el día se registraron en todo Coahuila 248 nuevos contagios…



Ya lo había anticipado el alcalde Claudio Bres días atrás, en el sentido de que en los próximos 10 días a dos semanas, comenzaría una tendencia a la baja en casos en nuestra región…



Sólo dos días durante agosto se habían registrado menos de 10 casos, como sucedió el 17 de agosto con cinco casos y el 24 de agosto con ocho nuevos contagios, pero el resto del mes fue duro, difícil para nuestro municipio…



Hoy esperemos que esa tendencia se mantenga, pues agosto antes de que transcurra el último día ha registrado casi mil 500 contagios, mil 494 aproximadamente, según el reporte de las autoridades para Piedras Negras…



Es tarea de todos frenar la pandemia: Las autoridades en su exhorto y toma de decisiones, más la atención en los hospitales y los ciudadanos atendiendo las recomendaciones y disposiciones en materia de salud y sanidad…



Escándalo en el Hospital 11



Donde se vio la situación difícil ayer a media tarde fue en el hospital 11 del Seguro Social, el cual dirige el médico Tomás Solís…



Esto luego de que a una familia le notificaron que su pariente había fallecido por Covid-19, pero resulta que esta persona no había ingresado al nosocomio por coronavirus, sino por otro padecimiento y ante ello se armó un gran escándalo y por supuesto enojo de los familiares, ya que los reclamos a los médicos y trabajadores sociales subieron de tono que hasta la Guardia Nacional tuvo que intervenir..



Resulta que los familiares no querían aceptar la noticia ni recibir los restos del fallecido, mucho menos firmar documento alguno, por lo que luego de que los ánimos se calmaron los familiares aceptaron el reporte, pero advirtieron que acudirían ante la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia por lo que ellos consideran pudo tratarse de una negligencia médica…