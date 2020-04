25 Abril 2020 04:10:00

Confinamiento social, en casas de Acoros?

Es agradable el que artistas, estrellas de los deportes, líderes sociales o incluso profesionistas exitosos exhorten, llamen e inviten al confinamiento social, al #QuedateEnCasa, cuando tienes una vivienda de 300 o más metros cuadrados, con climatización en todas las áreas y amplio jardín. Pero cuando se llama al confinamiento en una vivienda de cuatro metros de frente por 10 de fondo, una o dos recámaras, construida de concreto y a 39 grados de temperatura al exterior, el concepto es distinto, como lo viven en cuanto a estrés, tensión del hogar y hasta violencia sobre todo mujeres y niños en zonas como Acoros o la Villa Real de Piedras Negras….



Ahí es donde se requiere orientación sicológica para que los padres de familia, que tienen angustia económica e incertidumbre sobre la manutención, deben de ser apoyados para sortear las cuatro o seis semanas más que durará esta etapa de la pandemia del coronavirus…



Es ahí donde el secretario de Salud, Roberto Bernal requerirá de todo el apoyo de sus colaboradores para que se generen programas, se les de seguimiento y que no todo se concentre en el #QuedateEnCasa, sino también en cómo sobrellevar ese confinamiento sin que se convierta en una tragedia…



En este mes de abril, en Piedras Negras han ocurrido ya tres situaciones trágicas en donde perdieron la vida una mujer, un bebé y un joven, en distintos eventos, presa de situaciones que sin duda fueron abonadas por este estrés social…





Preocupa tasa de mortalidad en Acuña



Si Monclova enfrenta una pandemia en fase tres desde hace semanas, con casi 200 casos y 21 fallecidos para una tasa de mortalidad del 11 por ciento, en Acuña no cabe duda que deben estar preocupadas las autoridades de salud local y estatal, porque de seis casos que se han presentado de Covid-19, la mitad lamentablemente ha fallecido…



Esto habla de cómo es que la población debe entender de los riesgos que las personas con enfermedades crónicas enfrentan en esta pandemia, pues no solo el hecho de que puedan contagiarse, sino que además el riesgo de perder la vida es muy elevado…



Guillermo Herrera Téllez, encargado de la Jurisdicción dos con sede en Acuña y que abarca hasta Jiménez, deberá de fortalecer esa campaña de concientización de la gente, de los jóvenes y sobre todo en los adultos mayores quienes son el grupo de mayor riesgo…



Acuña es un caso especial, por el tipo de población y las condiciones de vivienda de decenas de miles de familias, por ello es que la campaña debe ser muy característica y más si consideramos que también es una población que proviene de muchas regiones y por ello con una multiculturalidad que dificulta el distanciamiento social…





¿Coronavirus en Aduanas?



Donde de plano parece que también actuó el Covid-19 para provocar cambios fue en la Administración General de Aduanas, a la que renunció ayer con fecha de vigencia el próximo 30 de abril, Ricardo Ahued Bardahuil…



Pero más que renunciar, ya han surgido versiones(y oficios) en donde queda en claro que fue la propia Raquel Buenrostro, mandamás del SAT, quien le sugirió que se fuera a su casa…



En un documento despachado el 15 de abril, hace poco más de una semana la jefa del SAT, le señaló de forma sutil que estaba enterada que padecía síntomas de Covid-19, que por su edad estaba en aislamiento en su domicilio y que por ello le recomendaba que dejara el puesto…



El documento se elaboró el 15 y se despachó el 16 de abril, día en que lo recibió el titular de AGA y de inmediato le respondió y agradeció su preocupación…



Aunque en principio el senador con licencia respondió de manera defensiva e incluso le dijo que él trabajaba desde su casa, luego reflexionó y aceptó la “sugerencia” y le dijo que cualquier pendiente relacionado con Aduanas lo podría atender la jefa del SAT apoyándose con la Administradora central de Apoyo Jurídico, Martha Patricia Hernández Gutiérrez…



Al final ya sabemos que Ahued Bardahuil si renunció y se reincorporará de nuevo al Senado. Habrá que ver quién llega a la AGA pues debemos recordar que al senador lo nombró en Aduanas el propio Presidente de la República…





Apoyo a hospitales por Fundación



Ayer el alcalde Claudio Bres hizo la entrega de más de 22 mil insumos médicos a hospitales públicos de Piedras Negras, gracias al donativo de dos millones de pesos que hizo la fundación Constellation Brands…



Es claro que estos insumos servirán de mucho para que no haya escasez y cuestionamientos en los nosocomios en semanas consideradas críticas y donde el Covid-19 provocará más estragos…



Incluso en el paquete de insumos se entregaron 50 bolsas especiales para el manejo de cadáveres…



Buen donativo, buena respuesta de la iniciativa privada y habrá que ver qué otras empresas también se hacen presente en la solidaridad con toda la población, con los médicos y con el esfuerzo de la autoridad municipal…