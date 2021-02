15 Febrero 2021 04:10:00

Congela tormenta aplicación de vacuna COVID

Justo cuando estaba por comenzar la vacunación de personas de la tercera edad en municipios predominantemente rurales, la tormenta invernal que azota a la Región Norte de Coahuila y que se estima durará varios días, ha frenado esto, sobre todo por el hecho de que los beneficiarios de la vacuna deberán esperar a que mejoren las condiciones climáticas…



La subdelegada de Bienestar, Rocío Domínguez Vital, había anunciado en tiempo el inicio de este proceso y seguramente cientos de beneficiarios que ya se han registrado en la plataforma esperan la vacuna, pero mejor tener un clima menos complicado para que los adultos mayores no vayan a complicarse su salud al momento de salir de su vivienda…



Por lo pronto la vacuna ya esta en Coahuila y será cuestión de horas o días para que esté lista acá en la frontera para que se haga efectiva la aplicación, tanto la segunda dosis para aquellos que ya tenían media protección, como para los adultos mayores…



Gran compromiso y situaciones de coordinación tendrán todos los colaboradores de Domínguez Vital, pero al final de cuentas esperamos que se acelere este proceso y se reduzcan las tasas de mortandad y de casos conforme avance la inmunización…





Llegan 20 mil vacunas a Coahuila



Y ayer el secretario de Salud, Roberto Bernal estuvo en Torreón para el tema de la llegada de las 20 mil vacunas de este proceso que se reactiva y que se espera ya no se detenga más en las siguientes semanas…



La promesa de que para abril se tendrán vacunados 15 mil adultos mayores representa todo un reto, no sólo para el gobierno federal sino para los gobiernos estatales, quienes al final de cuentas participan de manera directa en el tema de la aplicación y de ayudar en los lugares en donde se aplica la inmunización…



Aquí en Piedras Negras será en el Conalep y la Cruz Roja, donde se tendrán como centros de vacunación, pero seguramente conforme avance la campaña se tendrán más puntos para que sea más rápida la aplicación…



Las autoridades de Salud de Coahuila han hecho un gran trabajo y en cada momento que se ha presentado una crisis o situaciones difíciles en materia de salud han tomado, todo coordinado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, decisiones y acuerdos que se han convertido en mejoras y resultados…





Operativo especial de Protección Civil



Esta tormenta invernal que se dejó sentir en forma desde anoche con intensa nevada y un descenso en la temperatura importante, sin duda que es un reto para las autoridades que se han coordinado a nivel estatal con los 38 municipios para apoyar a la población, vigilar carreteras, trasladara a necesitados a albergues y sobre todo cuidar el que no haga víctimas mortales, personas sin techo o migrantes en traslado a Estados unidos que por su condición puedan enfrentar esta situación…



El asunto es que la tormenta se pronostica durará varios días y eso complica y pone en riesgo a la población más vulnerable y por supuesto a los migrantes…



Habrá que trabajar sin duda de manera coordinada Secretaría de Salud, también el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos y todas las coordinaciones municipales…



Hay albergues y estos requerirán de insumos para poder apoyar a la gente y aunque se han solidarizado mucha gente aportando ropa y víveres, estos deberán ser resurtidos porque son cientos de personas las que están en condición de ser apoyadas…





Semana de novedades en Morena



Esta semana el que tendrá muchas novedades será el mandamás de Morena, el senador con licencia Armando Guadiana..



Y es que luego de que ya pasó el Día del Amor y la Amistad, el aspirante a la alcaldía de Saltillo les tiene preparada una sorpresa a aquellos que pretenden secuestrar varias candidaturas…



Será cuestión de que el CEN de Morena lo anuncie, pero sin duda el que manda y decide en Coahuila es Guadiana, él se la ha rifado por el partido hace mucho tiempo y con él el delegado federal Reyes Flores Hurtado así como el empresario Mario Dávila Longoria…



Morena ha analizado allá en la capital del país la realidad en los municipios en donde el partido estatal con quien iban en alianza ha postulado a sus militantes, algo que no le conviene al partido en el gobierno federal, ya que tendrá problemas para cumplir con su cuota de género y por ello, más los abusos que pretendía Lenin Pérez en todos los municipios, han orillado a los que deciden en Morena a decirle, “Mejor no, tu te bajas”…