23 Mayo 2020 03:10:00

Conocen territorio

Por si los Gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas no consiguieran respuesta a favor en sus planteamientos al Gobierno Federal, por lo menos se divierten y conocen territorio mexicano.



Al Pueblo Mágico de Parras De la Fuente llegaron Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán y se sumaron José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima;, y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco.



No se puede asegurar que la comitiva de mandatarios además de Secretarios de Salud, Gobernación, Economía y Finanzas genere una derrama importante, pues no van en calidad de turistas sino invitados, lógico con gastos pagados.



Lo que más mortificados los trae es lo de la cancelación de energías renovables, por acuerdo de los 7 marcarán postura y rechazo en un manifiesto.



Es el comportamiento tras la reapertura económica; acuerdan elevar número de pruebas Covid-19, eventualmente en empresas.



Insistirán ante la Secretaría de Hacienda reembolse los gastos hechos para atender la pandemia de Covid-19.



Algo bueno debe salir de esta agrupación de Gobernadores, que si es malo se sabrá pronto.



Focos rojos



Cuatro Ciénegas y Sabinas encendieron sus focos rojos luego de dos contagios asintomáticos de Covid-19, traen en suspenso a medio pueblo por el contacto social que tuvieron.



En el Pueblo Mágico un paciente joven 23 años pariente de la Alcaldesa, con mucha vida social en el pueblo que no paró ni respetó cuarentena, resultó asintomático.



Obligado fue el cierre de la tienda de conveniencia y gasolineras y un sinnúmero de personas en observación.



En Sabinas, que por dos meses se mantuvo con un caso, se registró el del Comandante de Bomberos, de 63 años, también asintomático y a cuarentena muchos y le suman 6.



El jefe de la Jurisdicción 04 de la Secretaría de Salud, Faustino Aguilar, afirmó que la otra semana se conocerán los resultados de la reactivación económica.



Cobrona “La fede”



La triple crisis que enfrenta la Región Centro de Coahuila tiene a las familias en apuros para cumplir con sus necesidades básicas y a los empresarios contra la pared para pagar nómina e impuestos, no es asunto que importe a la Federación.



El discurso del Presidente de la República, ese piensa primero en los pobres, que lucha contra la corrupción y ofreció gobernar mejor que los anteriores, no coincide con la realidad.



Los Ipecos “Con la pata en el pescuezo” los tienen el IMSS, INFONAVTI y SAT, recaudadoras de impuestos federales exigen el pago o aplican la ley.



Marco Ramón, dirigente de Coparmex, diría ¿De qué se trata? Y hasta pidió tregua, hasta nivelar su economía ya que están cerrando empresas.



En realidad pensará qué le importa a AMLO, ¿Qué no habían ido en comitiva a hablar con el Director del IMSS o el Secretario Técnico?



Surten cerveza



Tal cual, la llegada de tráileres con cerveza que se dejaron ver en Monclova, dieron un respiro a los consumidores, por increíble que parezca dirían que la ciudad volvería a la “normalidad”.



Ah cuánto gusto les dio a los consumidores de las espumosas, ver que las unidades repletas, llegaban a las distribuidoras a dejar el producto, que fue escaso y encarecido durante las últimas semanas.



Por irónico que parezca, la cuarentena dejó claro que la cerveza fue un producto de primera necesidad en muchos hogares.